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Eredivisie - Pekan 14 29 Nov 2026 - 10.45 MAC3PARK Stadion

Siaran PEC Zwolle vs AZ: saluran TV dan streaming langsung

Anda dapat menyaksikan PEC Zwolle vs AZ secara langsung melalui saluran TV dan layanan streaming berikut. Pilih penyedia yang sesuai dengan langganan Anda.

Kabar tim dan skuad

PEC Zwolle tidak diperkuat Givaro Rahajaan, Gilles van der Wal, dan Filip Krastev karena cedera. Tidak ada pemain yang dilaporkan terkena skorsing. Perkiraan susunan pemain inti Pastoor adalah Jasper Schendelaar, Simon Graves, Damian van der Haar, Jan Buerger, Nick Viergever, Younes Namli, Ryan Thomas, Dylan Mbayo, Ibrahim Cissoko, Nick Fichtinger, dan Sydney van Hooijdonk.

AZ kehilangan Stije Resink, Weslley Pinto, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Kees Smit, Lewis Schouten, Mexx Meerdink, dan Elijah Dijkstra karena cedera. AZ juga tidak memiliki pemain yang terkena skorsing. Perkiraan sebelas pemain inti Echteld adalah Jari De Busser, Mateo Chavez, Wouter Goes, Seiya Maikuma, Wesley Hoedt, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Dave Kwakman, Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal, dan Bendeguz Kovacs. Informasi terbaru, jika ada, akan menyusul menjelang kick-off.

Performa terkini

PEC Zwolle meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir, serta sekali kalah (menang-seri-kalah: 2-2-1). Terakhir, Zwolle menang 1-3 atas Telstar. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Willem II dan menang 1-0 atas ADO Den Haag. Dalam lima laga tersebut, Zwolle mencetak enam gol dan kebobolan enam kali.

AZ memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan kalah dua kali (menang-seri-kalah: 3-0-2). Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-4 di markas Sparta Praha dalam Liga Europa. Sebelumnya, AZ menang 1-5 di markas Sparta Rotterdam dan 4-3 atas FC Groningen. AZ mencetak 12 gol dan kebobolan 11 kali, serta kalah 1-2 dari Juventus dan 1-0 dari Ajax.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir berlangsung pada 17 Januari 2026 di Eredivisie. Saat itu, PEC Zwolle menang 3-1 atas AZ di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Zwolle menang dua kali, AZ menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang (2-2). Dalam periode tersebut, Zwolle mencetak sembilan gol dan AZ mencetak sepuluh gol.

Klasemen

Di klasemen Eredivisie, PEC Zwolle menempati posisi ke-11, sementara AZ berada di posisi keempat.