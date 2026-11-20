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Eredivisie - Pekan 13 21 Nov 2026 - 10.30 Stadion De Goffert

Siaran NEC vs PSV: saluran TV dan live streaming

NEC vs PSV dapat disaksikan langsung melalui Watch ESPN, ESPN Extra, dan Canal+ Netherlands. Berikut tautan langsung untuk menyaksikan siarannya.

Kabar tim & skuad

NEC tanpa Perr Schuurs, Philippe Sandler, dan Emre Mor karena cedera. Perkiraan susunan pemain asuhan Dick Schreuder: Crettaz; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton; Nejasmic, Bakker, Kers; Chery, Linssen, Tadić.

PSV harus bermain tanpa Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea, dan Sami Ouaissa yang semuanya cedera. Perkiraan susunan sebelas pemain Peter Bosz: Kovař; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida; Sano, Mijnans; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel; Til.

Performa terkini

NEC mencatatkan hasil cukup baik dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga terkininya berakhir dengan kemenangan tandang 3-2 atas FC Utrecht di Eredivisie. Sebelumnya, tim ini juga mengalahkan Omonia Nicosia 3-1 di Liga Europa, tetapi kalah 0-1 dari sc Heerenveen. Dalam lima pertandingan tersebut, NEC mencetak sebelas gol dan kebobolan enam kali.

PSV menunjukkan performa kuat dalam lima laga dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terakhirnya berakhir dengan kemenangan telak 5-2 di markas SC Cambuur dalam ajang Eredivisie. Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan 1-2 dari Club Brugge di Liga Champions. PSV mencetak empat belas gol dalam lima laga dan kebobolan sembilan kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir berlangsung pada 14 Maret 2026 di Eredivisie, ketika PSV kalah 2-3 dari NEC di kandang. Sebelumnya, NEC juga mengalahkan PSV 3-2 di Piala Belanda pada 3 Maret 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, NEC meraih dua kemenangan, PSV dua kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Rekor pertemuan keduanya terbilang sangat berimbang.

Klasemen

Di Eredivisie, PSV saat ini berada di posisi pertama, sementara NEC menempati peringkat kesebelas.