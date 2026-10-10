Tembok yang tak mudah runtuh: Barcelona menghadapi tantangan luar biasa di Camp Nou

Di antara sepak bola ofensif Barcelona dan ketegasan Getafe mempertahankan gaya bertahannya serta ketergantungan pada umpan-umpan panjang, segala perhatian tertuju pada laga yang mengandung persaingan taktik yang jelas, dipimpin oleh dua penjaga gawang, Joan Garcia dan David Soria, dalam pertandingan di mana tim Katalan itu berupaya memaksakan ritmenya menghadapi lawan keras kepala yang sulit ditembus pertahanannya.

Barcelona akan menjamu Getafe, malam ini, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam ajang Liga Spanyol, pada laga yang diwaspadai oleh pelatih Hansi Flick, yang menegaskan bahwa melewati tantangan bulan Oktober tidak akan mudah, terutama dengan absennya Raphinha dari jajaran timnya.

Meski kedua tim memiliki kesamaan dalam jumlah gol yang kebobolan, dengan masing-masing 7 gol, statistik kedua penjaga gawang mengungkap perbedaan yang jelas dalam gaya bermain, demikian menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

David Soria telah mencoba melepaskan 191 umpan panjang, jumlah terbanyak di antara para pemain Liga Spanyol, sementara catatan Joan Garcia tidak melebihi 31 umpan, menempatkannya di peringkat ke-37 dalam klasifikasi ini.

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Perbedaan ini mencerminkan ketergantungan Getafe pada permainan langsung dan mengirim umpan-umpan panjang ke arah para penyerangnya, berbanding dengan preferensi Barcelona untuk membangun serangan dari belakang dan menjaga penguasaan bola, serta tidak mengandalkan umpan-umpan panjang kecuali bila diperlukan.

Joan Garcia mengungguli rekan sejawatnya dalam akurasi umpan, dengan persentase mencapai 87% berbanding 50% untuk Soria, sementara penjaga gawang Getafe itu unggul dalam jumlah penyelamatan, setelah menepis 23 tembakan, berbanding 11 penyelamatan untuk penjaga gawang Barcelona. Persentase penyelamatan Soria juga mencapai 77%, berbanding 69% untuk Joan Garcia.

Barcelona diperkirakan akan mendapatkan kembali jasa Joan Garcia setelah pulih dari cedera lutut yang membuatnya absen pada laga melawan Sevilla, serta menghalanginya untuk tampil selama periode jeda internasional, sehingga ia kembali menjaga gawang tim dalam ujian baru menghadapi Getafe.

Perhatian juga tertuju pada David Soria, yang terus menuliskan namanya dalam catatan Liga Spanyol, setelah mencapai 197 pertandingan beruntun sebagai pemain inti, sehingga ia akan menjalani pertandingan ke-198 dalam rangkaian yang luar biasa, saat menghadapi Barcelona.

Penjaga gawang Getafe itu memulai rangkaian ini pada 13 Agustus 2021, ketika ia tampil melawan Valencia di Stadion Mestalla, dan tidak pernah kehilangan posisi intinya sejak saat itu, meski silih berganti pelatih memimpin tim, di antaranya Michel, Quique Sanchez Flores, dan Jose Bordalas.

Setelah lebih dari lima tahun konsistensi, Soria terus mempertahankan tempatnya di antara para penjaga gawang, dalam pemandangan yang menggambarkan kepercayaan tim pelatih terhadapnya, dan memberikan dimensi tambahan pada laga di Camp Nou, antara seorang penjaga gawang yang timnya mengandalkan kekukuhan dan permainan langsung, dengan penjaga gawang lain yang mewakili bagian dari sistem Barcelona yang berlandaskan penguasaan bola dan pembangunan serangan dari belakang.