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Tembok pertahanan Al Hilal mendukung Timnas Arab Saudi dalam laga puncak melawan Qatar

Saudi Arabia vs Qatar
Saudi Arabia
Qatar
Gulf Cup
H. Al Tambakti
Arab Saudi
Qatar

Timnas Arab Saudi mendapat dukungan baru

Timnas Arab Saudi menerima dukungan baru menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Qatar, di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Qatar, besok Sabtu, di Stadion Al Inma, Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Timnas Arab Saudi mengumumkan kesiapan Hassan Tambakti, bek Al Hilal, untuk tampil dalam laga tersebut, setelah ia ikut serta dalam latihan bersama yang dijalani Arab Saudi hari Jumat ini.

Tambakti sebelumnya absen membela Timnas Arab Saudi saat kemenangan 2-0 atas Irak, pada Selasa lalu, di Stadion Al Inma, Jeddah, pada laga ketiga babak penyisihan grup turnamen Teluk.

Kembalinya sang bek berpengalaman akan menjadi dukungan yang kuat, terutama di tengah berbagai cedera yang dialami Timnas Arab Saudi belakangan ini, seperti kiper Nawaf Al Aqidi, bek Hassan Kadesh, bek sayap Zakaria Hawsawi, dan gelandang Alaa Al Haji.

Arab Saudi berupaya melanjutkan performa gemilangnya di "Khaleeji 27", setelah meraih nilai sempurna di babak penyisihan grup, dengan 3 kemenangan atas Kuwait, Oman, dan Irak, tanpa kebobolan satu gol pun hingga saat ini.

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