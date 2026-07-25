Teman Ronaldo Menawarkan Diri kepada Al Hilal Saudi

Berbagai pergerakan masih terus berlangsung di internal Al Hilal Arab Saudi, yang terus mempelajari lebih dari satu opsi lini serang kelas berat, dalam upayanya memperkuat skuad sebelum bergulirnya musim baru, di tengah kejutan yang beruntun di bursa transfer.

Tampaknya manajemen "Sang Bos" kini tak lagi hanya menunggu para pemain yang mereka tempatkan di daftar prioritas utama, melainkan mulai menerima tawaran langsung dari agen sejumlah bintang Eropa, mengingat status yang kini dimiliki klub tersebut di panggung dunia.

Menurut yang diungkap jurnalis Italia terpercaya Gianluigi Longari, pemain Portugal Pedro Neto, winger klub Inggris Chelsea, telah ditawarkan kepada Al Hilal oleh agennya yang terkenal, Jorge Mendes, sebagai langkah awal menuju kemungkinan kepindahannya ke Liga Roshn selama periode transfer musim panas ini.

Langkah ini datang di saat Al Hilal masih terus memburu lebih dari satu nama besar untuk memperkuat lini serangnya, setelah berhasil mendatangkan pemain Belanda Crysencio Summerville, sementara masih memantau beberapa opsi Eropa lainnya.

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Meski penawaran pemain tersebut kepada Al Hilal tidak berarti adanya negosiasi resmi hingga saat ini, masuknya nama Pedro Neto ke dalam daftar opsi menegaskan bahwa klub Arab Saudi itu sedang mempelajari semua peluang yang tersedia sebelum menuntaskan transaksi lini serang berikutnya, terutama dengan keinginan pelatih Simone Inzaghi untuk memiliki lebih dari satu winger cepat yang mampu menjalankan gayanya yang berlandaskan transisi menyerang dan pressing tinggi.

Pedro Neto merupakan salah satu winger Portugal paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir, di mana ia unggul dalam kecepatan yang tinggi dan kepiawaian dalam duel satu lawan satu, di samping kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi menyerang, hal yang menjadikannya opsi yang cocok untuk proyek Al Hilal di musim baru.