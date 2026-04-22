Telstar menghancurkan Sparta Rotterdam dan melesat naik di klasemen

Telstar berhasil naik dari peringkat keenam belas menjadi peringkat keempat belas di klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Tim asuhan Anthony Correia, yang akan hengkang, menang 4-1 atas Sparta Rotterdam di kandang sendiri pada Rabu lalu dan dengan demikian meraih tiga poin yang sangat penting dalam perjuangan menghindari degradasi. Sem van Duijn menjadi pahlawan utama Telstar dengan mencetak dua gol.

Justru mantan pemain Telstar, Milan Zonneveld, yang membuka skor untuk Sparta setelah setengah jam pertandingan. Tim tuan rumah tidak terpengaruh oleh hal itu dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam waktu dua menit: Jeff Hardeveld menyundul bola dengan apik ke tiang jauh, memanfaatkan umpan silang terukur dari sisi kanan oleh Patrick Brouwer.

Skor imbang di babak pertama di Velsen-Zuid, dengan Telstar yang mencari serangan di awal babak kedua. Brouwer melepaskan tembakan yang melebar tipis setelah serangan cepat. Babak kedua tampaknya akan berlangsung menegangkan, karena Sparta juga berusaha menciptakan ancaman di depan gawang tuan rumah.

Sparta sempat terkejut ketika Van Duijn melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang melambung tipis di atas gawang. Lebih dari sepuluh menit kemudian, ia akhirnya mencetak gol setelah melakukan solo yang indah dengan tembakan yang terukur, disambut sorak-sorai para pendukung Telstar. Situasi semakin menguntungkan bagi Telstar ketika Van Duijn dengan tenang mengarahkan bola ke sudut jauh: 3-1.

Pertandingan seolah akan kembali menegangkan saat Tobias Lauritsen muncul dalam posisi yang menjanjikan, namun sayangnya bagi Sparta, penyerang bertubuh jangkung itu melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang. Sementara itu, sepuluh menit terakhir telah dimulai dan Telstar mempertahankan keunggulan yang nyaman. Bintang lapangan Van Duijn mendapat sambutan meriah saat diganti, dan mantan pemain Sparta, Jelani Seedorf, menentukan skor akhir menjadi 4-1.

Tiga poin yang sangat penting bagi Telstar untuk tetap berada di atas zona degradasi. Bagi Sparta, kekalahan ini menjadi pukulan telak dalam upaya merebut tiket ke babak play-off untuk kompetisi Eropa.