Telstar meraih kemenangan yang relatif mudah atas FC Utrecht pada Minggu sore. Tim asuhan Henk Brugge mengalahkan anak asuh pendahulunya, Anthony Correia, dengan skor 4-2.

Telstar langsung tampil agresif di Velsen-Zuid. Tembakan Nökkvi Tórisson gagal diantisipasi dengan sangat buruk oleh Sergio Padt, sehingga Tyrone Owusu bisa menyambar bola masuk ke gawang.

Tak lama kemudian, tuan rumah unggul 2-0. Kali ini, Abdelnour Soualhia mengarahkan bola dari sepak pojok ke sudut jauh.

FC Utrecht terus ditekan. Tembakan Emirhan Demircan, yang notabene berstatus pemain pinjaman dari Utrecht, membentur tiang gawang. Tak lama kemudian, gol Thorisson dianulir karena offside.

Correia memutuskan melakukan perubahan dengan memasukkan Angel Alarcon. Penyerang asal Spanyol itu langsung mencetak gol lewat sundulan menyambut umpan silang Marius Broholm: 2-1.

Skor itu tak bertahan lama. Dua menit kemudian, Owusu mengirim bola kepada Torisson, yang lalu menyentuhnya melewati Padt yang keluar dari gawang.

Pada babak kedua, FC Utrecht langsung kembali memperkecil ketertinggalan. Yoann Cathline membawa bola melewati pemain yang menjaganya, lalu mencetak gol dengan tendangan ujung kaki dari sudut sulit: 3-2.

Namun, gol itu akhirnya tak cukup. Saat Utrecht meningkatkan tekanan, Telstar mendapat ruang untuk melancarkan serangan balik. Torisson menerima bola setelah sepak pojok Utrecht dihalau, tetap tenang membaca situasi, lalu mengumpan kepada Ar’Jany Martha. Martha mencetak gol yang memastikan skor akhir.