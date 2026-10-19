Televisi Real Madrid meningkatkan serangannya terhadap Sevilla sebagai respons atas protes klub Andalusia itu mengenai keputusan-keputusan perangkat pertandingan dalam laga antara kedua tim yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 4-1. Mereka menuduh lawannya menerapkan standar ganda dalam menyikapi kasus-kasus perwasitan, dan menilai bahwa keluhan tersebut bertujuan mengalihkan perhatian dari hasil pertandingan.

Televisi Real Madrid kembali mengangkat momen dugaan sikutan dari pemain Barcelona, Rodri, yang tidak mendapat sanksi dalam sebuah pertandingan sebelumnya, serta mempertanyakan alasan Sevilla memprotes perwasitan saat menghadapi Real Madrid, namun tidak menunjukkan sikap yang sama ketika hal itu berkaitan dengan laga-laga Barcelona.

Para komentator saluran tersebut mengatakan: "Sevilla tidak mengeluh soal sikutan Rodri. Mengapa Sevilla tidak mengeluh pada hari Barcelona dan tetap diam ketika mereka menampilkan performa bagus?" Mereka menambahkan bahwa perbedaan dalam menganalisis pertandingan menimbulkan banyak pertanyaan, dan bahwa klub Andalusia itu berusaha, menurut gambaran mereka, mengalihkan perhatian dari empat gol yang mereka terima dari Real Madrid.

Televisi Real Madrid menuduh Tebas melakukan sensor

Serangan saluran tersebut tidak berhenti pada Sevilla, tetapi juga meluas kepada Javier Tebas, Presiden La Liga, dengan menuduhnya melakukan sensor terhadap gambar-gambar aksi protes yang terjadi di Stadion Santiago Bernabeu terhadap dirinya selama pertandingan.

Para komentator televisi Real Madrid mengatakan bahwa para penonton tidak melihat spanduk protes terhadap Tebas selama siaran, dan menilai bahwa Presiden La Liga ikut campur dalam pemilihan gambar yang ditayangkan serta mengarahkan para komentator mengenai apa yang boleh mereka katakan, menurut ungkapan mereka.

Mereka menambahkan bahwa aksi protes di dalam stadion, dari sudut pandang mereka, lebih penting daripada sebagian peristiwa dalam pertandingan, sekaligus menuduh La Liga mengganggu jalannya kompetisi, dalam eskalasi baru perselisihan antara klub Ibu Kota Spanyol itu dan manajemen La Liga.

"Liga Barcelona, Tebas, dan Negreira yang kotor"

Saluran tersebut melanjutkan serangannya dengan menilai bahwa ada kecenderungan untuk merugikan Real Madrid, dan mencontohkan apa yang mereka sebut sebagai kontroversi perwasitan dalam pertandingan Real Betis melawan Barcelona, sebelum mengaitkan kritik yang diarahkan kepada klub Ibu Kota Spanyol itu dengan kasus Negreira dan perselisihan dengan Tebas.

Para komentator saluran tersebut mengatakan bahwa Real Madrid menampilkan pertandingan yang kuat melawan Sevilla, tetapi pembahasan, menurut pendapat mereka, justru mengarah ke isu-isu lain alih-alih berfokus pada performa tim dan hasil laga. Mereka menambahkan bahwa pihak-pihak tertentu berusaha mengubah arah pembicaraan tentang pertandingan itu.

Saluran tersebut juga menyoroti penalti yang diberikan untuk Real Madrid, dengan menyinggung secara sarkastis bahwa sebagian pengkritik berfokus pada kasus-kasus kontroversial untuk menghindari pembicaraan mengenai peristiwa lain dalam pertandingan, sebelum menegaskan adanya pelanggaran sebelumnya terhadap Arda Guler, sesuai dengan pembacaan mereka atas insiden tersebut.