Spekulasi kian meningkat terkait upaya Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, untuk memperkuat posisinya menjelang pemilihan presiden federasi mendatang, melalui pengukuhan hubungannya dengan federasi-federasi Afrika, terutama Maroko, di tengah krisis yang dihadapinya dengan sejumlah federasi Eropa.

Menurut jurnalis Tim Wigmore di "Daily Telegraph" Inggris, kunjungan Infantino ke ibu kota Maroko, Rabat, pekan ini, serta pertemuannya dengan sejumlah anggota dewan direksi FIFA, kemudian dengan pejabat Konfederasi Sepakbola Afrika, menjadi bagian dari manuvernya untuk mempertahankan jabatannya, dengan memanfaatkan dukungan yang ia peroleh di benua Afrika, yang mencakup 54 federasi nasional, atau lebih dari seperempat anggota FIFA, hal yang memberinya bobot menentukan dalam pemilihan presiden federasi internasional.

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Laporan itu menyebutkan bahwa Konfederasi Sepakbola Afrika tidak bergabung dengan konfederasi-konfederasi benua yang telah menyatakan menurunnya kepercayaan mereka terhadap Infantino, bahkan presidennya, Patrice Motsepe, menyatakan dukungan tegas bagi keberlanjutan presiden FIFA tersebut, sebagaimana empat anggota dewan FIFA, yang dipimpin oleh Wakil Presiden CAF asal Maroko, Fouzi Lekjaa, memperbarui dukungan terbuka mereka kepadanya.

Komite eksekutif Konfederasi Afrika juga mengeluarkan pernyataan yang di dalamnya secara bulat mendukung pemutakhiran bersama yang disampaikan Infantino dan Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafström, terkait krisis terakhir menyangkut proyek penjualan sebagian saham Piala Dunia kepada para investor, yang telah dibatalkan Infantino setelah kritik keras terutama dari Eropa.

Laporan itu berpandangan bahwa dukungan Infantino yang kian meningkat bagi Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 juga hadir dalam konteks ini. Setelah stadion Santiago Bernabeu di Madrid menjadi kandidat paling menonjol untuk menjadi tuan rumah partai final, kini Infantino mendorong agar final digelar di stadion baru Hassan II di Casablanca, yang tengah dibangun dengan kapasitas mencapai 115 ribu penonton, sehingga menjadikannya yang terbesar di dunia sepakbola.

Wigmore menambahkan bahwa penyelenggaraan final di Maroko akan membantu Infantino memperkuat dukungan federasi-federasi Afrika, sementara penyelenggaraannya di Spanyol tidak akan menambah banyak bagi peluang elektoralnya, setelah menurunnya hubungannya dengan Federasi Eropa.

Laporan itu menambahkan bahwa pemilihan Maroko memperoleh arti penting tambahan, karena pemilihan presiden FIFA mendatang akan digelar dalam kongres federasi internasional, yang dijadwalkan berlangsung di negara yang terletak di Afrika Utara itu pada Maret mendatang, sementara Infantino telah menunjukkan keinginannya untuk mencalonkan diri pada periode keempat.

Perselisihan Maroko dan Spanyol

Laporan itu menyoroti bahwa manuver Infantino juga menempatkannya di jantung perselisihan yang meningkat antara Maroko dan Spanyol, di tengah ketegangan politik antara kedua negara, terutama setelah krisis migrasi terakhir ke kota Ceuta, hal yang menambahkan dimensi geopolitik pada perdebatan seputar negara yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Perselisihan ini juga tercermin di dalam dunia sepakbola, di mana Spanyol menolak gagasan memindahkan partai final ke Maroko.

Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, Rafael Louzan, sebelumnya telah menegaskan bahwa Spanyol akan menjadi "pemimpin Piala Dunia 2030", dan bahwa partai final harus digelar di tanah Spanyol.

Laporan itu ditutup dengan menyebutkan bahwa Infantino melihat ketegangan-ketegangan ini sebagai peluang untuk memperkuat citranya, sebagai pendukung perluasan pengaruh sepakbola di luar dominasi tradisional Eropa, dengan bertumpu pada basis Afrika yang telah memainkan peran sentral dalam keberlangsungan para pendahulunya, João Havelange dan Sepp Blatter, dalam memimpin FIFA selama bertahun-tahun.