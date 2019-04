Mohamed Salah menjadi sorotan saat meraih kemenangan 2-0 dalam duel leg pertama perempat-final Liga Champions kontra di Anfield.

Namun, sang bintang Mesir disorot bukan karena torehan gol atau aksi menawan, melainkan tekel horor yang dilakukannya kepada gelandang sekaligus kapten Porto, Danilo.

Dalam sebuah momen, tekel Salah mengenai tulang kering kaki kanan Danilo dan kejadian itu luput dari pengamatan wasit, yang sebenarnya bisa meninjau ulang melalui layar Video Asisten Wasit (VAR).

Even with VAR Salah and Liverpool still get away with a clear red card... pic.twitter.com/CcUHKQPAus