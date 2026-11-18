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Vinicius Junior kembali ke Real Madrid dengan wajah berbeda setelah jeda internasional. Ia tampil luar biasa bersama timnas Brasil dan mencetak lima gol dalam dua pertandingan, termasuk hat-trick pertama dalam karier internasionalnya. Situasi ini menempatkan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, di hadapan ujian sulit jelang laga kontra Celta Vigo di La Liga pada Sabtu mendatang.

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Jeda internasional menjadi kesempatan ideal bagi winger asal Brasil itu untuk memulihkan kepercayaan dirinya, setelah ia menuai kritik akibat performa yang menurun dan minimnya gol dalam beberapa waktu terakhir. Namun, penampilannya bersama timnas negaranya kembali menyoroti kemampuannya mencetak gol dan menegaskan bahwa ia masih mampu menjadi pembeda di laga-laga besar.

Meski Brasil kalah 2-3 dari Jepang pada laga pertama, Vinicius menjadi salah satu pemain terbaik di tim asuhan Carlo Ancelotti setelah mencetak dua gol negaranya. Ia kemudian melanjutkan performa gemilangnya pada pertandingan berikutnya melawan Singapura, yang berakhir dengan kemenangan telak Selecao 7-0.

Bintang Real Madrid itu meraih pencapaian pribadi saat menghadapi Singapura, setelah mencetak hat-trick pertamanya bersama timnas Brasil . Ketiga golnya tercipta hanya dalam rentang 12 menit, antara menit kesembilan dan menit ke-21, sehingga ia menjadi bintang utama laga tersebut dan menutup jeda internasional dengan catatan luar biasa.

Setelah mencetak lima gol dalam dua pertandingan, Vinicius kembali ke ibu kota Spanyol dengan moral tinggi, di saat Real Madrid membutuhkan versi terbaik sang pemain, terutama menjelang laga yang dinanti melawan Celta Vigo. Pertandingan itu berpeluang menjadi momen kembalinya ia ke susunan pemain inti untuk pertama kalinya setelah masa skorsingnya berakhir.

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Vinicius sebelumnya absen dalam empat pertandingan terakhir Real Madrid di La Liga karena skorsing. Namun, berakhirnya hukuman tersebut membuatnya bisa dimainkan Mourinho dalam laga Sabtu mendatang di Stadion Santiago Bernabeu, sehingga sang pelatih asal Portugal harus mengambil keputusan penting tentang cara memanfaatkan kembalinya bintang Brasil tersebut.

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Kebimbangan Mourinho muncul di tengah perubahan yang terjadi di Real Madrid selama Vinicius absen. Tim meraih rentetan kemenangan tanpa kehadiran winger Brasil itu di starting XI, sementara pemain asal Pantai Gading, Diomande, berhasil memanfaatkan kesempatan yang ia dapatkan dengan menampilkan performa mencolok yang menjadikannya salah satu opsi serangan terpenting Los Blancos belakangan ini.

Diomande kini menjadi pesaing sungguhan untuk posisi winger kiri setelah memberikan kontribusi nyata bagi susunan pemain inti. Hal ini menempatkan Mourinho dalam persamaan yang sulit, terutama karena mengembalikan Vinicius ke posisi biasanya bisa berarti mengubah peran sejumlah pemain dan mengorbankan beberapa elemen keseimbangan yang telah membantu tim meraih hasil-hasil terakhirnya.

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Menurut harian "Mundo Deportivo", salah satu gagasan yang dipertimbangkan sang pelatih asal Portugal adalah mengembalikan Vinicius ke starting XI, memindahkan Diomande ke sayap kanan, dan memainkan Arda Guler di lini tengah. Namun, perubahan ini bisa menuntut penyesuaian taktik yang luas dan memengaruhi keharmonisan yang terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir.

Mourinho dan manajemen Real Madrid memiliki keinginan kuat untuk mengembalikan Vinicius ke performa terbaiknya, mengingat ia merupakan salah satu elemen serangan terpenting tim. Namun, hal itu tidak serta-merta berarti mengorbankan stabilitas yang tercipta selama ia absen, apalagi Diomande telah membuktikan kemampuannya menawarkan solusi serangan yang berbeda, dan apa yang ia tunjukkan belakangan ini sulit untuk diabaikan.

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Mourinho dihadapkan pada dua pilihan sebelum laga melawan Celta Vigo. Pertama, langsung mengembalikan Vinicius ke susunan pemain inti dan melakukan perubahan pada posisi pemain lainnya. Kedua, mempertahankan para pemain yang meraih kemenangan-kemenangan terakhir sambil memberi sang bintang Brasil kesempatan untuk kembali secara bertahap ke atmosfer kompetisi, hingga ia merebut kembali tempatnya tanpa mengganggu keseimbangan tim.

Laga kontra Celta Vigo akan menjadi ujian nyata pertama bagi keputusan Mourinho terkait masa depan Vinicius di starting XI. Jeda internasional memang memberi sang pemain dorongan besar secara mental dan teknis, tetapi performa gemilangnya bersama Brasil belum memastikan kemenangannya dalam perebutan tempat di Real Madrid, mengingat persaingan yang dihadirkan Diomande selama ia absen.