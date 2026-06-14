"Teka-teki Terakhir"... Mourinho Menunda Keputusan Pentingnya di Real Madrid

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, terus berupaya melengkapi staf teknisnya sebagai persiapan untuk memulai masa jabatannya yang kedua bersama Real Madrid. Ia masih mencari sosok terakhir yang akan mengisi posisi kosong dalam jajaran staf pelatih, menurut laporan suratkabar Spanyol, Marca.

Mourinho telah lama memutuskan sebagian besar nama yang akan mendampinginya dalam misi barunya di klub raja tersebut, namun ia sengaja membiarkan satu posisi tetap kosong tanpa keputusan akhir, memilih untuk bersabar sebelum mengambil keputusan akhir mengenai sosok yang paling cocok untuk peran tersebut.

Pelatih asal Portugal ini mengandalkan sekelompok tenaga ahli yang dianggapnya penting untuk memastikan kendali atas kegiatan sehari-hari di dalam tim, serta mempercepat penerapan ide-ide teknisnya sejak awal.

Oleh karena itu, sebelum pengumuman resmi penunjukannya, Mourinho memastikan kehadirannya di kompleks olahraga Real Madrid di Valdebebas untuk memulai perencanaan musim baru lebih awal.

Selama kunjungan yang berlangsung beberapa hari itu, ia didampingi oleh João Tralhao dan Pedro Machado, dua asisten terdekat dan paling tepercaya, yang turut serta dalam serangkaian pertemuan dengan pejabat klub dan anggota staf teknis, serta mulai merancang langkah awal persiapan untuk musim mendatang, termasuk pengaturan pertandingan persahabatan dan program persiapan musim panas.

Selama pertemuan-pertemuan tersebut, Mourinho menegaskan komitmennya terhadap filosofi yang sudah dikenal, yang berfokus pada perhatian terhadap detail terkecil dan pemantauan harian terhadap segala hal yang terjadi di dalam tim. Ia menjelaskan: "Saya suka hadir sejak hari berikutnya, untuk melihat siapa yang datang lebih awal dan siapa yang terlambat, lalu segera mulai meningkatkan intensitas kerja."

Pertemuan tersebut juga diwarnai dengan diskusi intensif mengenai identitas anggota terakhir dalam staf teknis. Mourinho lebih memilih merekrut sosok yang memiliki hubungan sebelumnya dengan Real Madrid atau pengalaman luas di sepak bola Spanyol, sehingga ia terus meneliti sejumlah opsi yang ada sebelum mengambil keputusan akhir, terutama setelah mengesampingkan beberapa nama yang menjadi perhatian selama periode terakhir.

Di antara nama-nama yang muncul dalam beberapa pekan terakhir, nama bek Portugal mantan, Pepe, menonjol, mengingat hubungan eratnya dengan Mourinho, serta pengetahuannya yang mendalam tentang lingkungan Real Madrid. Selain itu, keduanya pernah bekerja sama selama periode 2010 hingga 2013, yang memperkuat spekulasi tentang kemungkinan terulangnya kolaborasi mereka di klub raksasa tersebut.

Namun, informasi menunjukkan bahwa Pepe belum menjadi pilihan utama bagi Mourinho, dan belum ada kontak resmi antara kedua belah pihak hingga saat ini. Di sisi lain, pelatih asal Portugal itu terus mempelajari alternatif yang tersedia dengan cermat, memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, guna memastikan pemilihan sosok yang paling sesuai dengan proyek teknisnya di masa mendatang.