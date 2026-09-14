Klub-klub Maroko mendapati diri mereka, beberapa jam sebelum penutupan bursa transfer, berada dalam situasi penuh ketidakpastian yang memunculkan banyak tanda tanya, setelah nasib sejumlah perekrutan internasional menjadi bergantung pada menunggu persetujuan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" terhadap perpanjangan periode bursa transfer, di saat Liga Nasional Profesional belum memberikan penjelasan resmi yang menuntaskan situasi secara final.

Situs "El Botola" Maroko menyebutkan bahwa klub-klub kini berada dalam kondisi ketidakpastian pada jam-jam terakhir bursa transfer, setelah mereka harus menunggu hasil dari berbagai langkah dan korespondensi terkait kemungkinan perpanjangan periode transfer, alih-alih menghadapi tenggat waktu yang jelas dan aturan yang sudah dipastikan sebelumnya.

Sumber yang sama mengisyaratkan bahwa persoalannya tidak hanya berkaitan dengan waktu penutupan bursa transfer, melainkan meluas hingga ke "cara pengelolaan periode transfer", seraya menjelaskan bahwa klub-klub yang menyusun perhitungan mereka berdasarkan kemungkinan perpanjangan tenggat waktu, dan menunda sejumlah transaksinya atas dasar itu, kini mendapati diri mereka dalam pertarungan nyata melawan waktu.

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Ia menegaskan bahwa hal-hal ini seharusnya sudah dipastikan dan jelas bagi seluruh klub sebelum tiba pada jam-jam terakhir periode transfer, terutama karena keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak langsung pada kemampuan klub untuk merampungkan transaksi dan mendaftarkan pemain baru mereka.

Laporan itu menambahkan bahwa klub-klub saat ini dituntut untuk menunggu hasil dari pertemuan dan korespondensi yang perinciannya masih belum jelas bagi mereka, guna mengetahui apakah mereka bisa mendaftarkan pemain asing, serta pemain Maroko yang datang dari luar liga nasional.

Ketidakpastian tidak berhenti pada titik ini, sebab klub-klub juga menunggu untuk mengetahui nasib sistem "TMS", dan apakah sistem itu akan tetap terbuka bagi mereka untuk merampungkan prosedur terkait transfer internasional, sebuah situasi yang menempatkan klub-klub di bawah tekanan besar pada saat yang sangat sensitif dalam bursa transfer.

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Sumber tersebut menekankan bahwa Liga Nasional Profesional dituntut untuk memberikan penjelasan resmi dan segera yang menuntaskan polemik yang berlangsung, terutama karena klub-klub tidak bertanggung jawab atas kondisi ketidakpastian saat ini, dan tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari keterlambatan penuntasan hal-hal terkait waktu penutupan bursa transfer serta mekanisme pendaftaran pemain.

Pentingnya penjelasan ini semakin bertambah pada jam-jam terakhir periode transfer, yang biasanya menjadi penentu dalam merampungkan banyak transaksi atau gagalnya transaksi tersebut pada detik-detik terakhir, sebab ketiadaan keputusan yang jelas dapat menghambat transaksi yang sebelumnya telah direncanakan oleh klub.

Dalam kondisi seperti ini, klub-klub Maroko tampak lebih membutuhkan "jawaban resmi dan jelas" ketimbang terus menunggu, terutama karena jam-jam terakhir bursa transfer tidak menoleransi lebih banyak ketidakpastian atau ketidakjelasan pandangan mengenai aturan yang mengatur perampungan transfer dan pendaftaran pemain.