Teka-teki bintang Prancis bikin Zidane kebingungan jelang laga melawan Turki

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Prancis menjalani ujian krusialnya menghadapi Turki di UEFA Nations League, di tengah perhitungan rumit yang tidak hanya terkait dengan merebut tiket lolos ke babak perempat final, tetapi juga mengamankan posisi puncak grup yang ditempatkan Zinedine Zidane sebagai prioritas utamanya. Dan sementara sang pelatih menerima kabar yang melegakan soal kesiapan Kylian Mbappe, ketidakpastian masih menyelimuti kondisi Desire Doue, yang mengalami cedera yang mengkhawatirkan selama laga terakhir melawan Italia.

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Status keikutsertaan Desire Doue dalam laga melawan Turki, Minggu malam, masih belum pasti, setelah ia mengalami cedera pada rahang selama pertandingan antara Prancis dan Italia, yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus dengan skor 3-1 di Stadion San Siro.

Bintang Paris Saint-Germain itu mengalami cedera pada menit ke-69, akibat sikutan dari pemain Italia Davide Frattesi, yang memaksanya merasakan nyeri sehingga memerlukan pemantauan medis, membuat keikutsertaannya dalam pertandingan berikutnya menjadi tanda tanya di dalam kamp timnas Prancis.

Situs "Foot Mercato" Prancis mengungkapkan bahwa Doue terpaksa mengunjungi dokter gigi pada Jumat siang, setelah salah satu giginya goyah akibat benturan yang ia terima selama pertandingan melawan Italia.

Meski cedera tersebut tidak menghalanginya untuk tampil di awal sesi latihan timnas Prancis di Stadion Atlantique, Kota Bordeaux, keikutsertaannya melawan Turki belum menjadi kepastian hingga saat ini.

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Zidane dan tim medisnya terus mengevaluasi kondisi sang pemain, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai kemungkinan mengandalkannya dalam laga yang dinantikan tersebut, terutama karena staf teknis tidak ingin mengambil risiko atas keselamatannya, mengingat pentingnya pertandingan dan sensitifnya tahapan turnamen saat ini.

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Mbappe memberi Zidane secercah optimisme

Di sisi lain, sesi latihan terakhir membawa kabar yang lebih positif mengenai Kylian Mbappe, yang kembali ke latihan bersama tim setelah absen dari laga melawan Italia karena cedera hamstring.

Kapten timnas Prancis itu berhasil menyelesaikan bagian latihan bersama tim, yang berlangsung sekitar 30 menit, sebelum para pemain cadangan dari pertandingan sehari sebelumnya melanjutkan latihan mereka, sebuah pertanda yang menenangkan bahwa bintang Real Madrid itu semakin dekat untuk memulihkan kebugarannya.

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Kembalinya Mbappe memiliki arti berlipat ganda bagi Zidane, terutama karena timnas Prancis mengalami kekurangan yang jelas dalam skuadnya pada awal pemusatan latihan, hal yang menjadikan kembalinya sang kapten pada momen ini sebagai dorongan kuat sebelum laga melawan Turki.

Sesi latihan tidak terbatas pada aspek teknis dan fisik, karena diwarnai dengan mengheningkan cipta untuk mengenang para korban serangan 13 November 2015, pada peringatan kesebelas peristiwa yang mengguncang Prancis itu.

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Zidane dan Mbappe juga menyambut keluarga dua petugas pemadam kebakaran dari wilayah Gironde, yang meninggal dunia selama kebakaran musim panas, dalam sebuah gestur kemanusiaan yang mencerminkan sisi sosial dari kamp timnas di luar atmosfer persaingan.

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Italy ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 M M S M K 2 France FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 K M S M M 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 M K M K M 4 Turkiye TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 K K K K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Hasil imbang sudah cukup, tetapi Zidane menginginkan lebih

Secara hitung-hitungan, timnas Prancis memasuki laga melawan Turki dengan keunggulan yang jelas, karena hasil imbang saja sudah cukup untuk memastikan lolos ke babak perempat final UEFA Nations League.

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Namun skenario ini, meski menjamin lolos, tidak akan mewujudkan tujuan terpenting bagi Zidane, yaitu mengakhiri fase grup di puncak klasemen, hal yang menjadikan kemenangan sebagai tuntutan yang melampaui sekadar memastikan tiket lolos.

Pentingnya menjadi juara grup terletak pada fakta bahwa hal itu menempatkan timnas Prancis berhadapan dengan salah satu tim yang menempati peringkat kedua di grupnya selama babak perempat final, alih-alih menghadapi salah satu juara grup lainnya.

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Berdasarkan klasemen saat ini, daftar tim yang berpeluang menempati peringkat kedua mencakup Yunani, Inggris, dan Denmark, hal yang memberi Prancis kesempatan untuk menghindari laga melawan salah satu pesaing yang memuncaki grup pada babak berikutnya.

Keuntungan menjadi juara grup tidak berhenti pada identitas lawan, karena timnas Prancis juga akan memastikan memainkan laga kedua di kandang sendiri pada babak perempat final, sebuah keunggulan penting dalam pertandingan yang digelar dengan sistem kandang-tandang.

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Pertandingan perempat final dijadwalkan dimainkan pada bulan Maret, sementara laga semifinal dan partai final digelar pada Juni, dengan sistem satu pertandingan.

Di antara cedera Doue yang menuntut kehati-hatian, dan kembalinya Mbappe yang memberi staf teknis sedikit ketenangan, Zidane menyadari bahwa laga melawan Turki membawa lebih dari sekadar tiket menuju perempat final; ini adalah kesempatan untuk menegaskan karakter timnas Prancis, dan merebut keunggulan yang bisa jadi menentukan dalam perjalanannya menuju gelar juara.