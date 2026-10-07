Teguran rahasia dan pembelaan terbuka: Di balik layar pertemuan panas antara Mourinho dan Mbappe

Sejumlah laporan media mengungkapkan bahwa penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, yang menghadapi kritik pedas di Spanyol sejak mengalami cedera lutut saat membela timnas negaranya, terlibat adu mulut dengan pelatih Los Blancos, Jose Mourinho, pada Selasa kemarin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal itu menegur keras penyerangnya dan berjanji akan membelanya secara terbuka.

Pernyataan-pernyataan publik Jose Mourinho ke depan akan menjadi sorotan tajam di Spanyol, dan besar kemungkinan pelatih Real Madrid itu akan menghadapi gempuran pertanyaan seputar situasi terbaru Kylian Mbappe.

Sejak mengalami cedera lutut kirinya dalam laga Prancis melawan Turki pada 25 September di ajang UEFA Nations League, kapten timnas Prancis itu menghadapi kritik pedas di Spanyol, dan foto-foto malamnya di sebuah kelab malam di Paris bersama pasangannya, Ester Exposito, serta video perjalanannya bersepeda di Pegunungan Alpen Swiss, memicu kemarahan besar di Madrid.

Banyak pihak melihat sikap ini sebagai bentuk pembangkangan Kylian Mbappe terhadap Real Madrid, di mana seorang jurnalis dari "Radio Marca" menjelaskan bahwa pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia itu meminta manajemen klub untuk mendukung pencalonannya pada penghargaan Ballon d'Or 2026, namun permintaannya ditolak, sambil bertanya: "Mungkinkah hal ini telah menyebabkan sejumlah ketegangan di balik layar?".

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Menurut jaringan "RMC Sport", kekhawatiran tetap nyata di ibu kota Spanyol itu, dan berbagai teori serta rumor yang mengobarkan perdebatan pun bermunculan. Yang terbaru adalah apa yang dilontarkan tadi malam dalam program "El Chiringuito": disebutkan bahwa Jose Mourinho membahas kekhawatiran ini secara langsung dengan penyerangnya pada Selasa kemarin di pusat latihan Real Madrid, Valdebebas, secara empat mata.

Jose Mourinho melakukan pembicaraan khusus dengan Kylian Mbappe saat sarapan, dan dalam pembicaraan itu ia menegurnya keras, serta berkata kepadanya: "Kamu (kata-kata kasar)", namun pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Di luar, aku akan membelamu ketika ditanya, tapi di sini, tidak, aku tidak akan membelamu".

Setelah kembali menjalani latihan individu pada Senin, pemain asal Prancis itu berharap bisa tampil melawan Villarreal di LaLiga pada Sabtu mendatang, di Stadion Santiago Bernabeu, namun menurut program "El Chiringuito", ia mungkin akan berada di bangku cadangan saat laga dimulai, bersama Vinicius Junior.

Kemungkinan ini semakin menguat mengingat Kylian Mbappe tidak berlatih bersama rekan-rekannya pada Selasa, karena setelah teguran keras dari Jose Mourinho, laporan menyebutkan bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain itu menaiki pesawat pribadi pada akhir pagi untuk menghabiskan hari di Paris, dengan persetujuan Real Madrid, dan ia dikabarkan kembali ke Madrid sedikit setelah pukul sembilan malam.



