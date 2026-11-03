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Tebas soal kematian pemain Spanyol: Sungguh kehilangan yang amat besar

J. de Miguel
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
Spanyol
Andorra

Kesedihan menyelimuti semua orang

Javier Tebas, presiden La Liga, menyampaikan dukungannya kepada keluarga Jesus de Miguel, pemain Tenerife, yang meninggal dunia pada hari Selasa dalam usia menjelang 30 tahun.

Tenerife mengumumkan kematian pemainnya pada pukul delapan pagi hari Selasa, sebuah kabar yang membawa duka mendalam bagi klub, para pendukungnya, dan keluarga sepak bola.

Tenerife mengatakan di awal pesannya: "Kami hancur oleh rasa sakit yang begitu dalam, lidah kami kelu oleh guncangan, dan kami tidak bisa percaya bahwa hal ini nyata."

Tenerife menambahkan: "Tidak ada kata-kata penghibur, dan tidak ada apa pun yang bisa meredakan perasaan yang penuh kesedihan ini. Kami berdiri di samping keluarganya yang berduka dan orang-orang yang dicintainya, serta di samping seluruh anggota keluarga besar Tenerife yang hari ini menangisi akhir yang kejam ini."

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Tebas mengomentari hal tersebut melalui sebuah unggahan di jejaring "X", dengan mengatakan: "Saya merasa sangat sedih atas meninggalnya Jesus de Miguel Alameda, pemain klub Tenerife. Hari ini kita semua berbagi rasa sakit atas kehilangan yang begitu besar dan tak tergantikan ini."

Ia menambahkan: "Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarganya, orang-orang yang dicintainya, rekan-rekannya, dan seluruh anggota klubnya, serta menyatakan segenap kasih dan dukungan saya kepada mereka di saat-saat yang berat ini."

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