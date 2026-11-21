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Presiden LaLiga, Javier Tebas, menyindir Presiden Real Madrid, Florentino Perez, setelah Perez mengumumkan rencana menyiarkan laga-laga terbaik kompetisi Eropa secara gratis di India mulai musim depan. Tebas menilai orang nomor satu Real Madrid itu berbicara atas nama lembaga-lembaga Eropa dan membeberkan rencana mereka sebelum diumumkan secara resmi.

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Tebas menanggapi pernyataan Perez dalam rapat anggota Real Madrid melalui akunnya di platform "X". Ia mengunggah cuitan bernada sindiran: "Sekarang Florentino menjadi juru bicara resmi UEFA, Asosiasi Klub Eropa, dan perusahaan UC3. Dia mengumumkan rencana siaran televisi mereka sebelum lembaga-lembaga itu sendiri mengumumkannya."

Presiden LaLiga itu melengkapi cuitannya dengan emoji orang yang menutupkan tangan ke wajah, sebagai isyarat keheranan sekaligus sindirannya terhadap pernyataan Perez.

Respons Tebas tersebut merupakan tanggapan atas pengumuman Presiden Real Madrid, yang dalam pidatonya di hadapan para anggota klub mengatakan: "Mulai musim depan, menonton laga-laga terbaik Eropa secara gratis di India akan dimungkinkan melalui sebuah platform daring."

Dalam pemaparannya mengenai kesepakatan dengan UEFA dan Asosiasi Klub Eropa, Perez juga menguraikan sejumlah inisiatif yang akan datang untuk mengembangkan siaran kompetisi Eropa. Ia menyebut bahwa penayangan pertandingan secara gratis di India akan menjadi uji coba pertama sebelum diterapkan di wilayah lain pada masa mendatang.

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Saling sindir ini terjadi di tengah memanasnya perseteruan antara Presiden Real Madrid dan Presiden LaLiga, setelah Perez melontarkan kritik tajam kepada Tebas dalam rapat yang sama terkait sikapnya dalam kasus Negreira serta serangannya terhadap klub di media sosial sebelumnya. Perez juga menuntut Tebas mundur dari jabatannya.

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Perez menyatakan: "Tampaknya seluruh sistem sepak bola Spanyol ingin kami melupakan apa yang terjadi. Ini tidak boleh berlalu tanpa hukuman, karena diam terhadap fakta-fakta ini bisa menjadi bentuk lain dari tanggung jawab."

Perez kemudian menyerang Presiden LaLiga dengan mengatakan: "Tebas, alih-alih membantu mengungkap kebenaran, memilih jalan menyerang Real Madrid di media sosial. Pada Oktober, ia melampaui semua batas ketika membandingkan saluran Real Madrid dengan Nazisme, dan alih-alih menarik ucapannya, ia justru bersikeras pada sikapnya."

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Ia melanjutkan: "Apa yang dilakukan Tebas adalah penghinaan bagi para korban Nazisme dan suporter Real Madrid. Itu menjijikkan dan tidak pantas. Yang lebih parah, Tuan Tebas hingga kini belum mengundurkan diri, dan Presiden Federasi Spanyol tidak memintanya meninggalkan jabatan wakil presiden di federasi."

Ia menambahkan: "Perselisihan diselesaikan dengan argumen, bukan dengan hinaan. Karena itu, kami mengajukan pengaduan terhadap Tebas ke Dewan Tinggi Olahraga, yang kemudian meminta pengadilan administratif untuk mengkajinya."

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Menutup topik ini, Perez berkata: "Saya tidak akan berhenti. Integritas kompetisi adalah nilai terpenting dalam olahraga, karena tanpa integritas tidak ada kredibilitas, dan tanpa kredibilitas tidak ada masa depan bagi sepak bola."