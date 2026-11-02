Tebas: Siap Terbang ke China, Ini Pendapat Saya soal Penalti Mbappe

Javier Tebas, presiden liga Spanyol, mengungkapkan kesiapannya untuk terbang ke China guna meredam krisis yang meletus akibat pernyataan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid. Ia juga menyampaikan pendapatnya mengenai kontroversi wasit yang mewarnai laga tim Kerajaan menghadapi Racing Santander, setelah wasit memberikan penalti untuk penyerang asal Prancis itu yang memicu banyak protes.

Tebas berkata, saat berpartisipasi dalam forum "Dunia dalam Kemajuan" di kota Barcelona, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Katalan Sport, bahwa ia siap terbang ke China jika hal itu diperlukan, seraya menambahkan: "Saya akan mempertimbangkan untuk terbang ke China jika hal itu perlu. Sejak hari pertama saya sudah menawarkan untuk pergi ke sana."

Presiden liga La Liga itu menegaskan bahwa hubungan dengan China masih kuat, seraya menjelaskan: "Kami memiliki hubungan yang luar biasa. Baru-baru ini wakil presiden China mengunjungi kami di Barcelona, serta mengunjungi fasilitas klub, dan ada hubungan yang sangat baik dengan China."

Tebas mengomentari penalti Mbappe

Tebas menyinggung kontroversi wasit yang mewarnai duel Real Madrid dan Racing Santander, setelah wasit memberikan penalti untuk Mbappe pada menit kesepuluh, menyusul benturan dengan pemain tuan rumah Mateo Prati di dalam kotak penalti.

Presiden liga Spanyol itu menilai bahwa keputusan tersebut tidak benar, dalam sikap yang menambahkan suara baru pada kritik yang ditujukan kepada wasit Jose Luis Munuera Montero, terutama karena teknologi video tidak memanggilnya untuk meninjau ulang momen itu, kendati kontroversi yang ditimbulkannya.

Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Real Madrid tanpa balas tiga gol, setelah Mbappe membuka keunggulan dari titik penalti, sebelum Jude Bellingham menambah gol kedua, dan Yan Diomande menutup tiga gol tersebut.

Krisis China berlanjut kendati permintaan maaf

Pernyataan Tebas ini datang di saat dampak krisis Mbappe dengan China masih hadir, setelah pemain itu memicu kemarahan luas akibat ucapannya mengenai gambar sindiran yang menampilkan wajahnya ditempelkan ke tubuh pemimpin China terdahulu Mao Zedong, yang ia sebut sebagai diktator China selama wawancara.

Reaksi keras itu memaksa penyerang Prancis itu menyampaikan permintaan maaf. La Liga pun menyampaikan permintaan maaf resmi kepada rakyat China, sebelum Real Madrid mengeluarkan pernyataan serupa, dalam upaya meredam krisis.

Namun permintaan maaf itu hingga kini belum membuahkan dilanjutkannya penayangan pertandingan Real Madrid di China; sebab kantor berita Spanyol menegaskan berlanjutnya absennya pertandingan tim itu dari saluran televisi pemerintah China dan platform "Migu", yang tidak menayangkan duel terakhir melawan Racing, kendati permintaan maaf dari pemain dan klub.

Krisis itu juga merembet ke sisi komersial, setelah sejumlah perusahaan China mengakhiri kerja sama mereka dengan Mbappe, dalam perkembangan yang mengancam kepentingan pemain dan liga di pasar yang penting bagi sepak bola Spanyol.