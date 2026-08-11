Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, mengungkap detail awal kecintaannya pada sepak bola dan dukungannya terhadap Real Madrid, seraya menjelaskan bahwa kecintaan ini bermula secara acak semasa kecilnya dan berlanjut hingga saat ini, meskipun kakak laki-lakinya memilih untuk mendukung Barcelona.

Tebas menjelaskan dalam sebuah wawancara yang disorot oleh surat kabar Spanyol "Marca": "Saat itu kami terpecah, salah satu dari kami mendukung Barcelona dan yang lain mendukung Real Madrid, dan dari sinilah kecintaan kami pada sepak bola serta ketertarikan kami terhadap apa yang terjadi bermula. Sejak saat itu, cinta pada sepak bola pun dimulai."

Pejabat Spanyol itu menjelaskan bahwa pamannya kemudian mengajaknya untuk menyaksikan salah satu pertandingan, seraya menyebutkan bahwa pilihan pertamanya terhadap tim yang ia dukung meninggalkan pengaruh yang jelas dalam hubungannya dengan sepak bola, ia berkata: "Pilihan kedua tim itu dilakukan secara acak, dan sejak saat itu kami menunjukkan ketertarikan pada tim tersebut. Kakak laki-laki saya masih menjadi pendukung Barcelona, dan saya masih menjadi pendukung Real Madrid."

Tebas juga mengenang masa mudanya di kota Huesca, sebelum ia terjun ke dunia sepak bola secara profesional, ketika ia berbagi kecintaannya pada Real Madrid dengan teman-temannya di sekolah, yang di antara mereka juga terdapat para pendukung Barcelona.

Tebas menegaskan bahwa persaingan antara pendukung Real Madrid dan Barcelona juga hadir dalam pertemuan-pertemuan mereka di luar lapangan sepak bola, di mana ia berkata: "Tidak ada satu malam pun ketika kami keluar untuk minum tanpa berakhir dengan perseteruan antara pendukung Barcelona dan pendukung Real Madrid," seraya mengenang kembali perdebatan dan candaan yang biasa terjadi di antara kedua kelompok.

Tebas menunjuk salah satu momen tersebut yang masih membekas dalam ingatannya, ia berkata: "Ketika kami mengatakan: kami telah memenangkan enam Piala Eropa, para pendukung Barcelona akan mengatakan: dinosaurus juga ada! Kalimat itu tidak akan pernah saya lupakan."