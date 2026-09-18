Javier Tebas, presiden La Liga, menghadiri upacara pembukaan resmi kota olahraga baru milik klub Eibar, di Areitio. Seperti biasa, ia tak ragu untuk menyampaikan pendapatnya mengenai isu-isu terkini dalam sepak bola Spanyol.

Surat kabar ASmemuat pernyataan Tebas, di mana pada awalnya ia menyinggung pernyataan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mengenai tindakannya dalam krisis kaus dukungan untuk Ceuta.

Tebas berkata, "Tujuannya adalah untuk mengoreksi sebuah kesalahan. Tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Mbappe, tetapi persoalannya bukan pada apa yang ia katakan, melainkan pada segala hal yang sedang dibicarakan."

Ia melanjutkan, "Persoalannya bagi banyak orang Spanyol adalah adanya sebuah invasi, dan setiap hari ada orang yang terkejut dengan jumlahnya, apakah mereka 8 ribu, atau 10 ribu, atau 15 ribu, atau 20 ribu... saya tidak tahu."

Mengenai kemungkinan timbulnya perselisihan dengan Federasi Maroko, Tebas menegaskan perlunya dilakukan penyelidikan mendalam, dan berkata, "Ini bukan keputusan yang menjadi wewenang saya soal apakah penyelenggaraan Piala Dunia dilanjutkan atau tidak, tetapi tentu saja jika terbukti bahwa pemerintah Maroko turut campur dalam invasi yang terjadi di Ceuta, maka kita harus meninjau ulang segalanya, bukan begitu?"

Dalam konteks yang berbeda, Tebas merujuk pada masuknya Lionel Messi ke dalam kepemilikan klub Eldense, dan berkata, "Merupakan sebuah kehormatan bahwa pemain seperti Messi memutuskan untuk menempatkan sebagian dari investasinya pada sebuah klub sepak bola di Spanyol. Ini berarti ia percaya pada kompetisi ini, dan percaya pada La Liga."

Ia menambahkan, "Saya juga ingat bahwa Cristiano Ronaldo memiliki 25% saham klub Almeria. Bagi kami, ini adalah sumber kebanggaan. Dan bahwa ia melihat ini sebagai tempat yang baik untuk melakukannya, serta memikirkan masa depan komersialnya dalam sepak bola."

Mengenai penundaan pertandingan Levante melawan Athletic Bilbao akibat badai yang kuat, muncul pertanyaan-pertanyaan seputar lemahnya kemampuan mengambil keputusan secara cepat, tetapi Tebas menjawabnya dengan jelas, "Peringatan oranye telah dikeluarkan pada pukul dua siang. Ada banyak pertandingan sepak bola yang kami hadapi dengan status peringatan oranye pada waktu itu, namun demikian pertandingan-pertandingan tersebut tetap dimainkan."

Ia menambahkan, "Apa yang terjadi ketika ada peringatan oranye? Dibentuk sebuah tim kerja, dan tim tersebut terus menjalin komunikasi dengan kedua klub. Dan tidak ada satu pun dari kedua klub itu, maupun lembaga berwenang mana pun, yang mengatakan bahwa pertandingan harus dibatalkan. Faktanya, matahari bersinar cerah pada pukul tujuh malam, dan bahkan ketika para pemain memulai proses pemanasan tidak ada hujan deras sama sekali."

Ia mengakhiri, "Saya rasa kami telah berhati-hati dalam hal ini, dan memang benar bahwa kita patut merasa prihatin terhadap para suporter yang telah bepergian untuk menyaksikan pertandingan, tetapi protokol dan aturan telah diikuti, dan itulah aturan yang biasanya diikuti."

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