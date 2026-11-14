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Javier Tebas, presiden La Liga, kembali membalas Jose Manuel Rodriguez Uribes, presiden Dewan Tinggi Olahraga, setelah ia mengunggah sebuah video yang menggabungkan pernyataan Uribes dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, mengenai metode propaganda yang digunakan oleh Joseph Goebbels, menteri propaganda di Jerman Nazi.

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Hal itu muncul dengan latar belakang kontroversi yang mencuat seputar perbandingan yang dibuatnya antara sejumlah metode Real Madrid dengan saluran propaganda Nazi.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Tebas pada hari Sabtu ini mengunggah melalui akunnya di platform "X" sebuah video yang memuat dua pernyataan; yang pertama dari Presiden Dewan Tinggi Olahraga, yang menyebut perbandingan Tebas ketika ia berbicara tentang saluran televisi Real Madrid sebagai "tidak dapat diterima", dan yang kedua dari Pedro Sanchez, selama sebuah wawancara dengan kreator konten Jordi Wild, di mana ia berbicara tentang bagaimana sebuah kebohongan besar dibuat berangkat dari fakta-fakta yang benar, yang merupakan salah satu teknik yang ia nisbahkan kepada Joseph Goebbels.

Tebas berpandangan bahwa kedua tokoh itu berbicara tentang metode propaganda yang sama, namun ia merasa heran dengan perbedaan reaksi Dewan Tinggi Olahraga terhadap pernyataan-pernyataannya.

Uribes berkata dalam video pertama: "Saya rasa hal ini tidak dapat diterima, sebab Nazisme atau Goebbels sama sekali tidak boleh digunakan sebagai unsur perbandingan dengan sebuah klub sepak bola, terlebih dari pihak presiden La Liga Spanyol, ketika berbicara tentang sebuah klub yang menjadi bagian dari kompetisi. Saya melihat bahwa hal itu melampaui batas-batas kebebasan berpendapat".

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Dalam video kedua, Sanchez menyinggung salah satu cara yang ia nisbahkan kepada Menteri Propaganda Jerman Nazi, dengan berkata: "Dan cara ketiga adalah kredibilitas yang tampak di permukaan, yakni memilih beberapa unsur yang benar, lalu membangun sebuah kebohongan besar berangkat dari unsur-unsur itu. Ada banyak contoh mengenai hal ini dalam perdebatan politik".

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Krisis ini bermula pada 16 Oktober, ketika Tebas mengaitkan sejumlah metode yang dijalankan saluran televisi Real Madrid dengan metode yang digunakan Goebbels.

Presiden La Liga Spanyol membatasi pembicaraannya pada pengulangan pesan, pemilihan informasi secara sengaja, dan penciptaan musuh, seraya menjelaskan bahwa perbandingannya tidak mencakup ideologi Nazi ataupun suporter Real Madrid.

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Sebaliknya, Real Madrid menuntut pengunduran diri Tebas dengan segera, seraya menyebut pernyataan-pernyataannya tidak dapat diterima dan mengandung bahaya yang luar biasa.

Uribes menuntut Presiden La Liga Spanyol untuk menarik kembali pernyataan-pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada Los Blancos.

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Pada 22 Oktober, Dewan Tinggi Olahraga mengajukan permohonan beralasan kepada Pengadilan Administratif Olahraga, untuk mengkaji apakah pernyataan-pernyataan Tebas merupakan pelanggaran terhadap regulasi olahraga.

Javier Tebas pada hari Sabtu ini mengunggah kedua pernyataan tersebut dalam satu video, dan mengomentarinya dengan berkata: "Pedro Sanchez menjelaskan teknik-teknik propaganda yang digunakan Goebbels selama sebuah wawancara dengan Jordi Wild, dalam konteks pembicaraannya tentang oposisi. Dan saya menunjuk pada teknik-teknik propaganda yang sama berkaitan dengan saluran televisi Real Madrid serta corong-corong media yang berafiliasi dengannya, sementara Rodriguez Uribes menyebutnya sebagai sebuah perbandingan yang tidak dapat diterima".

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Presiden La Liga Spanyol menutup unggahannya dengan mengajak para pengikutnya untuk membandingkan kedua video tersebut, dengan berkata: "Rujukan yang sama kepada teknik-teknik propaganda, namun reaksinya benar-benar berbeda. Saksikanlah kedua video itu dan nilailah sendiri".