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Javier Tebas, presiden La Liga, kembali melancarkan serangan baru terhadap Florentino Perez, presiden Real Madrid.

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Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas sebuah artikel pers yang mengkritik pernyataan Tebas dan caranya menghadapi klub kerajaan, dengan menegaskan bahwa membela reputasi kompetisi dan kepentingan seluruh klub mengharuskannya menanggapi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada LaLiga.

Tebas mempublikasikan pesan baru melalui akun resminya di platform "X", menanggapi sebuah artikel di surat kabar "El Debate" yang ditulis oleh jurnalis Tomás González Martín, dengan judul "Javier Tebas berusaha membenarkan pelanggaran-pelanggarannya dengan berpegangan pada apa pun".

Tanggapan presiden LaLiga itu datang dengan judul "Siapa yang menyerang siapa?", di mana ia berkata: "Tomás González Martín di surat kabar El Debate berpandangan bahwa presiden LaLiga tidak bisa mencurahkan waktunya untuk menyerang salah satu mitranya. Namun, untuk mendukung sudut pandangnya, ia mengabaikan satu aspek mendasar, yaitu tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Florentino Pérez dan kanal-kanal resmi Real Madrid selama bertahun-tahun terhadap LaLiga, manajemennya, dan integritas kompetisi."

Setelah itu, Tebas memaparkan "beberapa fakta dari sekian banyak fakta yang ada", untuk menjelaskan sudut pandangnya mengenai perselisihan dengan presiden Real Madrid.

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Ia berkata: "Selama rapat umum tahun 2023 dan 2024, Florentino menyajikan kesepakatan dana investasi (CVC) sebagai upaya untuk merampas aset Real Madrid. Namun dua putusan pengadilan, satu di tingkat pertama dan satu lagi pada tahap banding, mendukung kesepakatan tersebut dan memenangkan LaLiga beserta klub-klub yang bergabung di dalamnya, yang jumlahnya hanya 38 klub."

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Ia menambahkan: "Florentino juga mengancam LaLiga dan dana investasi (CVC) dengan mengambil segala jenis tindakan hukum, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh dewan direksi Real Madrid pada 10 Agustus 2025."

Presiden LaLiga melanjutkan: "Pada 3 Februari 2025, dewan direksi Real Madrid mengeluarkan pernyataan yang menuduh kompetisi ini memiliki sistem yang korup secara struktural, serta memanipulasi persaingan dan merusak integritasnya."

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Tebas menjelaskan: "Pada 12 Mei 2026, Florentino berkata dalam sebuah konferensi pers: (Musuh abadi kami adalah LaLiga). Ia juga menegaskan bahwa Real Madrid bisa saja memenangkan lebih banyak gelar Liga Spanyol, namun kehilangan gelar-gelar lain karena menjadi korban pencurian."

Setelah memaparkan fakta-fakta tersebut, Tebas menyinggung sejumlah ungkapan yang digunakan di internal Real Madrid dalam menggambarkan Liga Spanyol.

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Tebas menyebutkan: "Ini hanyalah segelintir contoh dari bahasa yang digunakan oleh televisi resmi klub:

Pada 14 Desember 2024, usai pertandingan Rayo Vallecano melawan Real Madrid, kompetisi ini digambarkan sebagai: "Liga Negreira yang kotor".

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Dan pada 1 Februari 2025, usai pertandingan Espanyol melawan Real Madrid, digunakan dua ungkapan: "Liga Negreira yang kotor", serta menyebut "para pelaksana rencana Medina Cantalejo".

Dan pada 15 Februari 2025, usai pertandingan Osasuna melawan Real Madrid, kompetisi ini digambarkan sebagai: "Liga penipuan", dan juga diberi nama: "Liga Medina Cantalejo, Tebas, dan Lausanne".

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Dan pada 4 Agustus 2025, sebelum musim dimulai, Jesús Alcaide, direktur televisi Real Madrid, mengatakan bahwa "liga ini sudah dimulai dalam keadaan tercemar, dan bergulir di tengah kekotoran", hal itu disebabkan oleh jadwal pertandingan dan penolakan untuk menunda pertandingan pembuka melawan Osasuna.

Dan pada 10 Oktober 2026, bertepatan dengan pertandingan Real Madrid melawan Villarreal, televisi resmi menggunakan ungkapan-ungkapan: "Liga yang tercemar dan korup", dan "ada korupsi yang terstruktur", serta "Liga Negreira yang kotor".

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Tebas melanjutkan: "Ini adalah pernyataan-pernyataan yang keluar dari presiden klub, keputusan-keputusan dewan direksinya, dan pesan-pesan yang disiarkan oleh televisi resmi klub. Semuanya dipublikasikan dan dapat diverifikasi."

Ia menambahkan: "Setelah semua itu, Tomás berpandangan bahwa masalahnya terletak pada tanggapan presiden LaLiga. Sungguh teori yang nyaman! Kompetisi ini boleh digambarkan sebagai korup, para pejabatnya dianggap sebagai musuh, dan manajemennya digambarkan sebagai persekongkolan melawan Real Madrid, tetapi membelanya justru berubah menjadi serangan terhadap klub."

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Presiden LaLiga menegaskan bahwa tanggung jawabnya mengharuskan ia membela reputasi kompetisi dan kepentingan seluruh klub, dengan berkata: "Tanggung jawab saya mencakup melindungi reputasi kompetisi dan membela kepentingan seluruh klub yang berpartisipasi di dalamnya, bahkan ketika orang yang mempertanyakannya adalah presiden Real Madrid. Sejarah dan kedudukan klub layak dihargai, tetapi keduanya tidak memberinya kekebalan dari kritik, dan tidak mewajibkan orang lain untuk tetap diam."

Tebas menegaskan penolakannya terhadap pencampuradukan yang terus-menerus antara Florentino Pérez dan klub Real Madrid, dengan menjelaskan: "Saya juga tidak menerima kaitan yang terus-menerus antara Florentino Pérez dan Real Madrid ini. Menanggapi pernyataan-pernyataannya, mempertanyakan tindakan-tindakannya, dan mengomentari apa yang disiarkan televisi klub, semuanya termasuk dalam perdebatan mengenai bagaimana sepak bola dikelola di negara kami."

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Dalam konteks lain, Tebas kembali ke kontroversi terkait rujukan pada Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi, dengan berkata: "Saya masih menunggu penjelasan mengenai alasan yang membuat penggambaran metode propaganda menjadi hal yang dapat diterima ketika keluar dari Pedro Sánchez, Josep Borrell, Óscar Puente, Mariano Rajoy, dan banyak tokoh lainnya, sementara menjadi hal yang tidak dapat diterima ketika keluar dari saya."

Presiden LaLiga melengkapi tanggapannya dengan kembali ke artikel jurnalis Tomás González Martín, dengan berkata: "Tomás menulis bahwa Real Madrid adalah tim yang memberi makna pada LaLiga. Namun liga ini memperoleh maknanya dari adanya kompetisi, dan dari partisipasi klub-klub lain yang memiliki sejarah, basis pendukung, hak, dan kepentingan yang juga layak dihormati."

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Ia menutup: "Presiden liga mengemban tanggung jawab untuk membela klub-klub ini, bahkan jika hal itu mengganggu Florentino, atau tampak sebagai suatu pelanggaran bagi Tomás."