Tebas Meledak di Hadapan Real Madrid: Apakah Kalian Ingin Barcelona Dikeluarkan?

Javier Tebas, Presiden La Liga Spanyol, mengirimkan pesan bernada keras kepada Real Madrid terkait kasus Negreira. Ia kembali membela langkah-langkah yang diambil liga dan mengkritik cara saluran televisi Real Madrid menangani kasus tersebut.

Tebas menulis melalui akun resminya di "X": "Saya masih sepenuhnya memegang pendapat yang sama soalkasus Negreira. Apa yang terjadi sangat serius dan harus diselidiki sampai tuntas".

Ia menambahkan: "Wajar untuk menyelidiki peristiwa yang telah berakhir bertahun-tahun lalu, tetapi sama sekali tidak dapat diterima untuk membangun narasi pada tahun 2026 yang menyatakan bahwa Negreira masih memengaruhi perwasitan Spanyol saat ini. Ini sungguh keterlaluan. Dan mengulanginya di saluran Real Madrid tidak membuatnya menjadi benar".

Ia melanjutkan: "Justru karena alasan inilah prosedur hukum ada selama bertahun-tahun: untuk memperjelas apakah pembayaran-pembayaran itu memengaruhi sistem perwasitan, khususnya promosi dan degradasi para wasit, serta untuk menentukan apakah tindakan-tindakan ini merupakan korupsi olahraga dan menimbulkan konsekuensi pidana. Biarkan para hakim melakukan penyelidikan mereka, biarkan semua bukti dikumpulkan, dan biarkan mereka menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas".

Presiden La Liga Spanyol itu menuturkan: "Tetapi sementara itu, apa yang diinginkan sebagian orang? Apakah mereka ingin kami mengeluarkan klub Barcelona dan manajemennya saat ini dari liga? Apakah mereka ingin liga menggantikan peran pengadilan, menjatuhkan vonisnya sendiri, dan menjalankan hukuman sebelum ada putusan pengadilan? Terlebih lagi, masa kedaluwarsa dalam ranah disipliner olahraga Spanyol telah berlalu. Hal ini telah dijelaskan berkali-kali".

Ia menyambung: "Anda bisa mengkritik keras apa yang terjadi, dan saya telah melakukannya sejak awal, sekaligus menolak menerima tuduhan palsu bahwa Negreira masih memengaruhi perwasitan Spanyol setelah bertahun-tahun berlalu sejak peristiwa-peristiwa itu berakhir. Ini bukan upaya mencari kebenaran, melainkan upaya untuk mempertahankan sebuah narasi tetap hidup".

Tebas menutup cuitannya dengan imbauan kepada saluran televisi Real Madrid dan para jurnalis lainnya, dengan mengatakan: Fakta-faktanya sudah cukup serius tanpa perlu mengarang lebih banyak lagi, dan itulah yang dilakukan saluran televisi Real Madrid".







