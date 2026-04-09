Tebas: Maroko menjadi kandidat tuan rumah beberapa pertandingan La Liga

Terdapat ikatan yang kuat dan kedekatan yang erat antara Spanyol dan Maroko

Javier Tebas, Presiden Liga Spanyol, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai kemungkinan menggelar beberapa pertandingan La Liga di Maroko.

"Ada kemungkinan beberapa pertandingan La Liga digelar di Maroko, tepatnya di Casablanca," kata Tebas dalam wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Maroko (MAP).

Dia menambahkan, "Ada banyak sekali penggemar La Liga di Maroko, dan hambatan logistik terkait transportasi pun minim."

Dia melanjutkan, "Kami melihat antusiasme yang besar terhadap Liga Spanyol di seluruh kawasan ini, mulai dari Irak hingga Maroko."

Tebas menyoroti, "Terkait Maroko secara khusus, terdapat hubungan historis yang istimewa yang juga tercermin dalam sepak bola. Selalu ada ikatan kuat dan kedekatan besar antara Spanyol dan Maroko di bidang olahraga secara umum, dan sepak bola khususnya." 

Iklan