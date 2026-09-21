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Tebas: Madrid Menekan Wasit dengan Keras, Kekalahan di Derbi Bukan karena Keputusan Ini

Real Madrid
Atletico Madrid
LaLiga
Spanyol

Kontroversi berlanjut setelah kekalahan Los Blancos

Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, ikut angkat suara dalam kontroversi wasit yang mengiringi laga derbi antara Atletico Madrid dan Real Madrid, di mana ia menyampaikan pendapatnya terkait keluhan Los Blancos dan pelatih Jose Mourinho seusai pertandingan.

Tebas menegaskan bahwa ia memahami protes tersebut, namun menyatakan penolakannya terhadap cara penyampaiannya, dengan mengatakan: "Saya memahami soal keluhan itu, tetapi saya sama sekali tidak menerima caranya."

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Tebas bersikap tegas dalam menilai sejauh mana keputusan wasit Ortiz Arias memengaruhi hasil laga derbi tersebut.

Setelah meninjau beberapa insiden yang paling kontroversial dalam pertandingan itu, ia melontarkan pernyataan yang jelas dengan mengatakan: "Real Madrid tidak kalah karena momen-momen tersebut."

Tebas menganalisis satu per satu sejumlah insiden wasit yang menjadi pusat protes.

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Mengenai kartu merah Dean Huijsen, Tebas tidak menyisakan keraguan sedikit pun, ia berkata: "Aksi Huijsen itu jelas kartu merah."

Presiden La Liga Spanyol itu juga menyinggung tekel Cristian Romero terhadap Bellingham, salah satu tekel yang memicu tuntutan selama pertandingan berlangsung, di mana presiden liga menganggapnya tidak layak diganjar kartu merah, dengan mengatakan: "Insiden yang satunya tidak, itu bukan kartu merah. Sudah jelas ia menyentuh bola terlebih dahulu."

Insiden ketiga yang dianalisis mencakup tekel keras Kang-in Lee terhadap Valverde, di mana pemain Korea Selatan itu menghantamkan bagian bawah sepatunya ke pergelangan kaki pemain Real Madrid dalam sebuah aksi yang oleh wasit Ortiz Arias hanya diganjar pelanggaran tanpa mengeluarkan kartu apa pun, dan teknologi video pun tidak turun tangan.

Tebas mengakui bahwa aksi itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, dengan mengatakan: "Itu bisa saja diganjar kartu merah, dan tampak seperti kartu merah, dan seandainya diberikan pun tidak akan terjadi apa-apa. Dan jika tidak diberikan, aksinya berlangsung begitu cepat sehingga saya memahami apa yang terjadi dan selesai sudah."

Unggahan yang dilontarkan klub Atletico Madrid melalui media sosial dengan tajuk "Hentikan intimidasi wasit sekarang" turut menjadi sorotan, dan Tebas mengakui bahwa ia belum melihat cuitan tersebut, namun ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan sikap liga terhadap kanal Real Madrid, dengan mengatakan: "Saya belum melihat cuitan itu. Kami sudah sejak beberapa waktu lalu melaporkan perilaku kanal Real Madrid, dan setelah apa yang terjadi kemarin, etika itu harus terus dipegang teguh. Itu adalah cara yang tidak adil dan kejam untuk menekan wasit."

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