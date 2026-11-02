Tebas: Kasus Negreira? Sikap Real Madrid Tidak Bisa Diterima

Javier Tebas, presiden La Liga Spanyol, kembali melancarkan serangan baru terhadap Real Madrid terkait sikap mereka dalam kasus Negreira, menilai bahwa Los Blancos memperpanjang kasus tersebut dan menggunakannya untuk meningkatkan serangan terhadap Barcelona, di tengah ketegangan yang kian meningkat antara kedua pihak dalam beberapa waktu terakhir.

Tebas, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Sport asal Catalunya saat berpartisipasi dalam forum "Dunia dalam Kemajuan" di kota Barcelona, mengatakan bahwa sikap Real Madrid dalam kasus ini tidak bisa diterima, seraya menambahkan: "Yang membuat saya khawatir adalah inti dari hubungan antara Barcelona dan Real Madrid. Yang terjadi hari ini adalah memperpanjang kasus Negreira seperti permen karet, dan terus menariknya hingga habis. Saya rasa ini adalah hal yang tidak bisa diterima."

Ia menambahkan: "Kami adalah salah satu pihak dalam kasus Negreira, dan kami telah mendatangi kejaksaan sebelum Real Madrid. Presiden Los Blancos tetap menjadi anggota dewan direksi selama 6 bulan setelah kasus ini mencuat, ia juga berbicara dalam salah satu rapat umum tentang persahabatan antara Barcelona dan Real Madrid, ketika kedua klub tergabung dalam proyek Liga Super Eropa. Namun tampaknya segalanya berubah setelah Barcelona mundur dari proyek tersebut."

Presiden La Liga tidak berhenti pada kritik terhadap sikap Real Madrid, melainkan menilai bahwa waktu berubahnya sikap Los Blancos layak untuk dicermati, menjelaskan bahwa Madrid tidak menyikapi kasus ini dengan cara yang sama ketika hubungannya dengan Barcelona baik-baik saja dalam kerangka proyek Liga Super Eropa.

Tebas mengatakan: "Hingga saat itu, tampaknya yang diinginkan adalah membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, tetapi sejak Barcelona mundur dari Liga Super, keadaannya seolah-olah Negreira berada di ruang ganti semua wasit yang memimpin pertandingan Real Madrid."

Ia melanjutkan: "Serangan terus-menerus yang dialami Barcelona tidak bisa diterima. Akan tiba saatnya klub ini memikul tanggung jawabnya, tetapi saat ini tidak bisa diklaim bahwa kasus ini masih berlanjut dengan cara yang sama."

Mengapa Tebas berbicara tentang keunggulan La Liga dalam kasus ini?

Kasus ini bermula dari pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden komite teknis wasit, selama periode 2001 hingga 2018, yang mencapai sekitar 7,5 juta euro, menurut penyelidikan yang dipublikasikan.

Pada Maret 2023, La Liga Spanyol mengumumkan keterlibatannya dalam kasus ini sebagai pihak penuntut, sebelum Real Madrid memutuskan pada 12 Maret di tahun yang sama untuk bergabung dalam proses hukum sebagai pihak yang dirugikan, lalu pengadilan menerima keikutsertaan mereka pada Mei.

Titik perbedaan utama terletak pada pandangan Tebas bahwa Real Madrid bukanlah pihak yang berinisiatif menggerakkan berkas ini, melainkan La Liga dan pihak peradilan yang telah mendahuluinya, selain itu ia menolak mengubah kasus ini menjadi tuduhan berkelanjutan terhadap sistem perwasitan saat ini.

Meski demikian, sikap Tebas tidak berarti membebaskan Barcelona; dalam pernyataan sebelumnya ia menegaskan bahwa pembayaran tersebut berbahaya dan harus diselidiki hingga tuntas, tetapi ia menolak memastikan bahwa Negreira masih memengaruhi keputusan wasit saat ini.

Kasus yang belum diputus pengadilan

Kasus ini terus bergulir dalam jalur peradilannya untuk menentukan sifat pembayaran dan tujuannya, sementara Barcelona bersikukuh bahwa pembayaran itu adalah imbalan atas laporan teknis dan konsultasi terkait perwasitan serta pemanduan bakat olahraga, dan membantah bahwa tujuannya untuk memengaruhi keputusan wasit atau memperoleh keunggulan dalam olahraga.

Tebas sebelumnya telah menegaskan pada Oktober lalu bahwa apa yang terjadi harus menjalani penyelidikan menyeluruh, tetapi ia memisahkan antara penyelidikan atas peristiwa masa lalu dengan klaim bahwa pengaruh Negreira masih hadir dalam perwasitan Spanyol, hal yang menjelaskan salah satu sisi dari serangannya yang berulang terhadap narasi Real Madrid mengenai kasus ini.