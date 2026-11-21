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Presiden LaLiga, Javier Tebas, kembali menyerang Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Serangan itu merupakan tanggapan atas pernyataan Perez di hadapan rapat umum anggota klub. Tebas tetap teguh pada sikapnya terkait kasus Negreira dan kesepakatan dengan dana investasi CVC.

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Tebas mengunggah dua cuitan melalui akunnya di platform "X". Di dalamnya, ia menanggapi secara rinci pidato Perez dalam rapat umum anggota Real Madrid. Dalam pidato itu, Perez kembali menyerang LaLiga dan presidennya.

"Florentino, sebelum Anda kembali meminta saya mundur, bacalah unggahan saya tertanggal 16 Oktober secara lengkap. Di sana saya menjelaskan teknik komunikasi di kanal Real Madrid yang saya kritik beserta alasannya. Saya tetap berpegang pada apa yang saya tulis dan saya tidak melakukan pelanggaran apa pun," tulis Tebas.

"Anda bilang Real Madrid tampaknya menjadi satu-satunya pihak yang berkepentingan untuk mengungkap kasus Negreira. Pada 21 Februari 2023, enam hari setelah kasus ini mencuat ke publik, kami mengirimkan laporan hukum dan dokumen terkait pembayaran tersebut kepada UEFA," tambahnya.

"Pada 3 Maret, LaLiga hadir di pengadilan sebagai penuntut privat, sementara Real Madrid baru mengumumkan pada 12 Maret bahwa mereka akan bergabung. Di mana keheningan LaLiga yang dituduhkan itu? Tidak ada sikap pasif dalam bentuk apa pun. Sebelum Anda memercayai apa yang dikatakan 'para penasihat' Anda, tanyakan kepada para pengacara yang mewakili Real Madrid dalam kasus ini," lanjutnya.

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"Banyaknya jam tayang kanal Real Madrid juga tidak menjadikan kalian pihak yang paling aktif di pengadilan. Karena Anda berbicara soal integritas, Florentino, bagaimana Anda menjelaskan bahwa gejolak 'integritas' ini justru menguat tepat ketika Barcelona tidak lagi menjadi mitra Anda di Liga Super Eropa?" ujarnya.

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"Bagaimana pula Anda menjelaskan bahwa enam bulan setelah kasus ini meledak, Anda tetap duduk di dewan direksi Federasi Sepak Bola Spanyol? Soal ini, hari ini Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Inilah yang saya sebut diam yang ikut bersekongkol, atau diam 'sesuai pesanan'," katanya.

"Periksalah apa yang disiarkan kanal Anda dan apa yang ditandatangani dewan direksi Anda. Dalam surat kalian kepada federasi, kalian berbicara tentang 'manipulasi dan pemalsuan kompetisi'. LaLiga akan terus menuntut penyelidikan kasus Negreira hingga tuntas," imbuhnya.

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"LaLiga juga akan terus menolak narasi 'LaLiga yang korup' dan 'gelar yang dicuri' yang telah kalian bangun selama bertahun-tahun. Narasi inilah, Florentino, yang benar-benar merusak integritas kompetisi," tuturnya.



Tebas melanjutkan serangannya dalam cuitan kedua: "Florentino, satu lagi rapat umum, dan sekali lagi Anda mengulang bahwa LaLiga ingin 'merogoh saku' para anggota Real Madrid. Sepertinya Anda sudah seperti kaset rusak."

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"Jika Anda begitu yakin bahwa kami ingin merampas 11% hak audiovisual kalian selama 50 tahun, sebutkan juga berapa yang diserahkan Real Madrid kepada CVC: nol persen. Keikutsertaan bersifat sukarela dan Real Madrid memutuskan untuk tetap berada di luar. Seperti yang telah ditegaskan Pengadilan Provinsi Madrid, klub-klub yang tetap berada di luar juga tidak menanggung biaya operasi tersebut," tambahnya.

"Dua pengadilan telah menguatkan operasi CVC yang disetujui klub-klub pada 10 Desember 2021, yakni Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 15 Madrid, lalu Pengadilan Provinsi. Real Madrid kemudian membawa perkara ini ke Mahkamah Agung, yang hingga kini belum memutuskan apakah akan menerima kasasi kalian. Para anggota Anda juga mengetahuinya, karena klub sendiri mengumumkan pada Juni bahwa mereka kalah dalam banding," lanjutnya.

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"Omong-omong, pernyataan yang dirilis pekan ini untuk membangun narasi baru membahas kesepakatan lain, yaitu kesepakatan awal pada 12 Agustus 2021. Pembatalannya sudah final karena persoalan tenggat waktu hukum yang menyangkut hak atas informasi dalam rapat umum tersebut. Sementara itu, operasi final pada Desember masih berlaku. Mengapa kalian tidak menjelaskan perbedaan ini dalam pernyataan kalian?" katanya.

Tebas menutup dengan mengatakan: "Soal amendemen, saya ulangi apa yang saya katakan kepada Anda pada 2024. Rancangan undang-undang itu memuat hak-hak LaLiga yang sebelumnya sudah diakui oleh pengadilan, dan Anda meminta agar hak-hak itu diubah sebelum rancangan tersebut sampai ke Dewan Menteri. Hari ini, ketika berbicara tentang para pemimpin Partai Rakyat dan Partai Sosialis, Anda sendiri berkata kepada para anggota Anda 'keduanya membantu saya', lalu setelah itu Anda berbicara tentang 'lobi' LaLiga. Sebagai seorang pelobi, Florentino, saya katakan kepada Anda: Andalah 'Paus'-nya dalam urusan ini."