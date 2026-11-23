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Presiden LaLiga, Javier Tebas, menanggapi secara langsung pernyataan pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, soal tekanan yang dialami para wasit. Ia menegaskan bahwa wasit mendapat tekanan lebih besar dari stasiun televisi Real Madrid TV, dan bahwa perilakunya sama sekali berbeda dengan perilaku Barcelona.

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Tanggapan Tebas disampaikan di zona campuran dalam malam penghargaan perwasitan Spanyol yang pertama. Acara tersebut mempertemukan para wasit dan perwakilan lembaga sepak bola Spanyol untuk menghargai kerja keras komunitas perwasitan, di tengah memanasnya polemik seputar wasit di Spanyol.

Sebelumnya, pemain Villarreal, Santi Comesaña, memicu perdebatan tentang tekanan yang dihadapi wasit saat memimpin pertandingan Barcelona dan Real Madrid, usai laga terakhir Barcelona. Setelah itu, Mourinho ikut angkat bicara menjelang pertandingan melawan Eindhoven.

Adapun Mourinho mengatakan dalam keterangannya kepada media : "Dia menderita amnesia. Jika dia ingin menyamaratakan hal ini kepada kami semua, seharusnya dia tidak melakukannya terkait Negreira." Pernyataan itu jelas merujuk pada kasus Negreira yang hingga kini masih menjadi polemik besar di sepak bola Spanyol.

Tebas pun menanggapinya dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Sport": "Dikatakan bahwa wasit memimpin pertandingan secara berbeda saat menghadapi tim-tim besar. Saya tidak tahu. Yang pasti, belakangan ini, dengan segala hal yang terjadi seputar Real Madrid dan Barcelona, mereka pasti berada di bawah tekanan besar, karena semua pihak terus mengawasi apa yang dilakukan pihak lain, dan dalam hal ini, terutama Real Madrid."

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Ketika wartawan bertanya, "Apakah menurut Anda tekanan dari kedua pihak sama besarnya?", Tebas menjawab, "Tidak." Saat ditanya lagi, "Dari mana tekanan terbesar datang?", ia menjawab: "Jelas dari Real Madrid TV. Saya rasa perilaku Real Madrid TV, yang merupakan milik klub, sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi di Barcelona. Ini adalah fakta objektif, dan tidak ada ruang untuk menafsirkannya secara lain."

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Sumber yang dekat dengan LaLiga mengatakan bahwa Tebas ingin menegaskan sikapnya secara tegas setelah pernyataan Mourinho. Menurut sumber tersebut, Tebas menilai perbandingan antara apa yang dilakukan Real Madrid dan Barcelona dalam urusan perwasitan tidak adil, karena karakter narasi media kedua pihak berbeda.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa presiden LaLiga meyakini Presiden Real Madrid, Florentino Perez, "sangat berlebihan" dalam rapat terakhir Real Madrid. Tebas juga menolak tuntutan Perez agar dirinya mundur dan menganggapnya "sekadar satu tuntutan lagi dalam daftar tuntutan". Hal ini mencerminkan masih berlanjutnya ketegangan antara LaLiga dan manajemen Los Blancos.

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Tebas menyebut perubahan sikap Real Madrid dan jaringan televisinya terhadap Barcelona, segera setelah klub Catalan itu terdegradasi dari LaLiga, sebagai hal yang "belum pernah terjadi sebelumnya". Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut memperbesar tekanan terhadap wasit dalam beberapa waktu terakhir.

Ketika ditanya soal kasus Negreira yang diangkat Mourinho dalam pernyataannya, Tebas membela sikap LaLiga di pengadilan dan menegaskan bahwa sikap itu sejalan dengan upaya menjaga hubungan dengan Barcelona.

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Tebas menutup pernyataannya: "Kami berpegang pada posisi kami secara hukum. Terkait perilaku Barcelona, kami tetap mendukung mereka. Yang tidak akan kami lakukan adalah memutus hubungan. Kita lihat saja apa yang akan diputuskan pengadilan." Ucapan itu menjadi pesan jelas bahwa ia tidak akan mundur dari sikapnya.

Pernyataan ini diperkirakan akan memicu reaksi baru dari Real Madrid dan Mourinho, terlebih dengan semakin dekatnya laga-laga penentuan. Isu perwasitan dan tekanan media tetap menjadi salah satu topik yang paling memanaskan perdebatan di sepak bola Spanyol dan memengaruhi suasana menjelang setiap pekan kompetisi.