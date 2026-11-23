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Presiden LaLiga, Javier Tebas, berpeluang menempuh jalur hukum terhadap presiden Real Madrid, Florentino Perez. Langkah itu dipicu pernyataan sang presiden klub dalam rapat anggota pada Sabtu lalu, yang dinilai petinggi Spanyol tersebut sudah melewati batas dan tidak dapat diterima.

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Tebas menghadiri acara penghargaan wasit pertama di Spanyol yang digelar di Madrid. Dalam pernyataan yang dikutip Mundo Deportivo, Tebas bersikap tegas menanggapi ucapan Perez tentang dirinya dalam rapat umum pada Minggu lalu. "Saya sudah membalasnya di media sosial. Ini bukan pertama kalinya dia meminta saya mundur, ini hanya satu tambahan lagi dalam daftar," ujarnya.

Menurut surat kabar Spanyol tersebut, sumber yang dekat dengan LaLiga mengungkapkan bahwa Tebas serius mempertimbangkan langkah hukum. Ia menilai pernyataan Perez yang menyamakan kebijakan media Real Madrid dengan kebijakan Goebbels, sebuah perkara yang saat ini sedang diproses di Pengadilan Arbitrase Olahraga, telah melampaui batas kritik yang diperbolehkan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa Tebas mengatakan: "Apa yang saya tulis dan apa yang terjadi sudah sangat jelas. Hingga Sabtu, Presiden Florentino Perez sudah sangat berlebihan, dan saya sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah apa pun terhadapnya. Kesimpulan yang diambil terkait kematian itu tidak benar." Ucapan itu merujuk pada sensitifnya pernyataan yang dilontarkan presiden Real Madrid.

Terkait polemik di China seputar pernyataan Kylian Mbappe, Tebas juga angkat bicara: "LaLiga sedang berupaya mencari solusi. Soal siaran, pertandingan Real Madrid tidak disiarkan, sementara pertandingan tim lain tetap disiarkan. Meski begitu, saya yakin kami akan menyelesaikan masalah Real Madrid, tetapi klub harus mengambil langkah lain."

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Sikap presiden LaLiga terkait kasus Negreira juga tidak berubah. "Saya tidak akan memperpanjang kasus ini. Saya tidak akan bersikap keras terhadap Barcelona selamanya. Kasus ini sudah dibawa ke pengadilan, dan saya tidak bisa menunggu selamanya hingga ada penyelesaian," katanya.

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Tebas menambahkan: "Mungkin kami sudah pensiun, atau pensiun dini, pada saat itu. Hal ini berasal dari lingkungan Real Madrid dan stasiun televisi Real Madrid, ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Sikap mereka yang belum pernah terjadi adalah persahabatan mereka dengan saya soal Barcelona hingga mereka meninggalkan liga utama. Jika orang tidak memahami apa yang terjadi, itu karena mereka tidak mengikutinya. Kami punya sikap yang jelas, dan kami tidak akan memutus hubungan dengan Barcelona."

Mengenai hubungan dengan Real Madrid, Tebas juga bersikap tegas: "Pintu kami terbuka. Tugas presiden LaLiga adalah membela kompetisi dari Real Madrid atau dewan direksinya, dan itu adalah liga yang korup. Kami harus membela kompetisi. Saya tidak peduli apakah itu Real Madrid atau tim lain, yang penting adalah membela kompetisi."

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Berbicara tentang liga musim ini, ia menyebut ada "tiga tim yang bersaing memperebutkan gelar" dan mengingatkan semua pihak bahwa "perjalanan masih panjang". Ia juga menilai Rodri atau Lamine Yamal lebih layak meraih Ballon d'Or ketimbang Harry Kane.

Tebas menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami harus meninjau ulang peran kami" di Piala Dunia apabila Spanyol tidak diberi hak menjadi tuan rumah partai final. Pernyataan ini mencerminkan besarnya ketegangan antara presiden LaLiga dan berbagai institusi sepak bola, sekaligus membuka babak baru polemik dalam sepak bola Spanyol.