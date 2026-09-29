Te Kloese mendapatkan penerus Belanda dalam EFC dengan direktur Ajax

Menno Geelen telah bergabung dengan dewan European Football Clubs (EFC, sebelumnya ECA), organisasi kepentingan terbesar dan terpenting bagi klub-klub Eropa. Dalam pemungutan suara pada Selasa di Kopenhagen, direktur umum Ajax itu resmi ditunjuk. KNVB dan Eredivisie secara bulat mendukung penunjukan Geelen.

"EFC Board adalah badan pengambil keputusan tertinggi dalam sepak bola klub Eropa. Dewan ini terdiri dari perwakilan klub-klub Eropa dan para ahli independen. Bagi sepak bola Belanda, suara di dewan ini sangat bernilai," jelas Ajax dalam sebuah pernyataan di situs webnya.

Geelen sebelumnya juga terpilih masuk ke UEFA Club Competitions Committee. "Komite ini pada level strategis menangani kompetisi klub Eropa dan memberi saran mengenai topik seperti format kompetisi, pembagian uang, kriteria akses, prosedur undian, dan penunjukan tuan rumah final Eropa."

De Telegraaf melaporkan bahwa di dalam EFC, Geelen mengambil alih tongkat estafet dari Dennis te Kloese. Sosok yang disebut terakhir harus melepaskan posisinya setelah hengkang dari jajaran direksi Feyenoord.

Te Kloese, yang pindah ke Monterrey di Meksiko, bekerja di EFC antara 2023 dan 2026. Dengan Geelen, Belanda kembali memiliki wakil di badan tersebut.

Geelen telah terikat dengan Ajax sejak 2010 dan antara lain bekerja sebagai direktur komersial. Pada Maret 2025, ia ditunjuk sebagai direktur umum, dengan kontrak yang berlaku hingga pertengahan 2027.

Direktur Ajax itu juga menolak bonus, seperti diumumkan pekan lalu. Geelen menilai bahwa melihat musim yang mengecewakan dari sisi olahraga, ia tidak pantas menerima bonus.