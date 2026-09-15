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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tchouameni starter, kejutan besar dalam susunan pemain Real Madrid melawan Elche

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
Y. Diomande
A. Tchouameni
J. Mourinho
Spanyol
Inggris
Côte d’Ivoire
Prancis
Portugal

Mourinho memilih formasi untuk laga Elche

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Elche, di Stadion Manuel Martinez Valero, pada Selasa malam ini, dalam rangka pekan keenam perjalanan Liga Spanyol.

Mourinho memutuskan untuk mengandalkan kuartet ofensif Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Yan Diomande, dan Arda Guler, sementara susunan pemain menyaksikan kejutan besar dengan keberadaan Jude Bellingham di bangku cadangan, di samping Bernardo Silva.

Aurelien Tchouameni juga memulai pertandingan dalam susunan utama Los Blancos, untuk pertama kalinya pada musim ini, setelah absen dalam waktu yang lama karena cedera.

Susunan pemain Real Madrid adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Courtois.

Lini pertahanan: Arnold, Konate, Huijsen, Carreras.

Lini tengah: Valverde, Tchouameni, Guler.

Lini serang: Diomande, Vinicius Junior, Mbappe.

Di sisi lain, Elche mengandalkan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Dituro.

Lini pertahanan: Sanjari, Redondo, Chust, Rivevo.

Lini tengah: Valera, Vilar, Morente, Aguado, Neto.

Lini serang: Osorio.

Perlu dicatat bahwa Real Madrid menempati peringkat kedua di klasemen La Liga dengan koleksi 12 poin, di mana mereka meraih empat kali kemenangan, berbanding satu kali kekalahan, sementara Elche berada di peringkat kesembilan belas atau kedua dari bawah, dengan hanya dua poin.

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