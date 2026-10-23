Musim lalu Real Madrid berakhir dengan insiden antara Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde, yang turut memicu memanasnya situasi di dalam tim Los Blancos sepanjang musim.

Menurut kabar yang beredar saat itu, terjadi perselisihan antara pemain Prancis dan rekannya asal Uruguay tersebut, yang berakhir dengan klub menjatuhkan sanksi finansial kepada keduanya.

Dan selama kampanye pemilihan pada musim panas lalu, Florentino Perez menegaskan bahwa apa yang terjadi antara kedua pemain itu merupakan hal yang wajar di dalam ruang ganti, dan bahwa hal-hal semacam itu terjadi setiap tahun, seraya menjelaskan bahwa yang tidak wajar justru ketika hal itu mencuat ke publik.

Dan kini, Aurelien Tchouameni berbicara terus terang mengenai insiden tersebut dalam sebuah wawancara dengan program The Bridge.

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Surat kabar AS memuat pernyataan pemain Prancis itu, yang mengatakan, "Orang-orang banyak bicara, tetapi tidak ada perkelahian apa pun antara Valverde dan saya."

Ia melanjutkan, "Memang benar beberapa hal terjadi di dalam ruang ganti, tetapi kami tidak pernah berkelahi. Di dalam ruang ganti, bisa saja terjadi sindiran dan hal-hal semacam itu, tetapi saya tidak pernah baku hantam dengan Valverde. Memang benar ada sesuatu yang tidak pantas yang telah terjadi."

Ia menambahkan, "Satu-satunya masalah dalam semua ini adalah karena kita berbicara tentang Madrid, di mana apa pun, sekecil apa pun, dibesar-besarkan dan diubah menjadi isu media dengan dimensi yang gila. Dan sesuatu yang belum tentu merupakan masalah bisa berubah menjadi krisis yang nyata."

Pemain Prancis itu menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan hal yang wajar di dunia olahraga, seraya menjelaskan, "Setelah itu, semua orang menghubungi saya untuk menanyakan kabar saya dan mengetahui apa yang terjadi serta apakah saya baik-baik saja. Mereka ingin mengetahui detailnya, tetapi untuk saat ini kamu harus bersikap sangat tertutup. Saya pun terpaksa memberi tahu mereka bahwa tidak ada apa-apa, agar kekhawatiran mereka mereda."

Ia mencatat, "Saya pernah menonton sebuah film dokumenter tentang liga sepak bola Amerika, dan saya melihat bahwa hal-hal semacam itu sering terjadi di sana."

Dan di akhir perbincangannya, gelandang Real Madrid itu menegaskan bahwa apa yang terjadi justru turut mempererat hubungannya dengan Valverde, dengan mengatakan, "Jika kamu masuk ke ruang ganti hari ini, kamu akan melihat, seperti yang dikatakan Mourinho, bahwa hubungan antara Valverde dan saya baik, dan tidak ada masalah apa pun di antara kami."

Ia mengakhiri, "Tidak ada masalah apa pun di antara kami di dalam lapangan juga, hidup terus berjalan. Bahkan hal-hal semacam itu justru bisa membuatmu lebih dekat dengan orang lain. Kami baik-baik saja, dan tidak ada masalah apa pun di antara kami."