Tawaran pertama untuk pemain timnas Belanda ditolak; nilai transfernya melebihi 80 juta euro

Tawaran pertama Tottenham Hotspur untuk Jan Paul van Hecke telah ditolak oleh Brighton & Hove Albion, demikian dilaporkan BBC pada Kamis. Klub yang berada di papan tengah klasemen Premier League itu meminta lebih dari 80 juta euro untuk pemain internasional Belanda tersebut.

Belum diketahui berapa jumlah yang awalnya ingin dibayarkan Tottenham untuk Van Hecke, yang masih terikat kontrak di Brighton selama lebih dari setahun. Transfermarkt memperkirakan nilai sang pemain asal Belanda itu sebesar 45 juta euro, namun ternyata harga yang diminta jauh lebih tinggi.

Brighton berusaha memaksimalkan nilai jual Van Hecke, yang pada Rabu lalu kalah 0-1 bersama timnas Belanda dalam laga perpisahan melawan Aljazair. Di masa lalu, pemain seperti Moisés Caicedo, João Pedro, dan Marc Cucurella juga dijual dengan harga tinggi.

Jika Van Hecke menandatangani kontrak dengan Tottenham, hal itu berarti reuni dengan Roberto De Zerbi. Bek tengah tersebut bekerja sama dengan manajer asal Italia itu di Brighton antara tahun 2022 dan 2024.

Di bawah kepemimpinannya, Van Hecke melakukan debutnya untuk Brighton pada 2022. Pada musim kedua mereka bersama, Van Hecke berhasil menjadi pemain inti tetap, status yang tidak pernah ia lepaskan sejak saat itu, bahkan setelah kepergian manajer yang bersemangat tersebut.

Kini Van Hecke mengisyaratkan kemungkinan pindah dari Brighton, klub di mana ia berkembang menjadi pemain timnas Belanda dan juga berhasil masuk dalam skuad Piala Dunia. Saat ini, ia telah mencatatkan sebelas penampilan internasional.

Jurnalis David Ornstein dari The Athletic telah memberikan penjelasannya. ''Van Hecke memiliki hubungan yang erat dengan De Zerbi dan sang bek sejauh ini belum menunjukkan minat sedikit pun untuk memperpanjang kontraknya di Brighton. Bersama rekan senegaranya Bart Verbruggen dan Carlos Baleba, ia menjadi kandidat untuk transfer besar musim panas ini.''