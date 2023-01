Tawaran Chelsea Sebesar £55 Juta Untuk Moises Caicedo Ditolak Brighton & Hove Albion

Chelsea dilaporkan berminat merekrut Caicedo namun penawaran mereka dimentahkan oleh klub pemilik.

The Blues bidik bintang Ekuador

Tawaran mereka di bawah valuasi Brighton

Chelsea ingin menduetkannya dengan Potter

APA YANG TERJADI?

The Blues melayangkan penawaran resmi secara tertulis untuk Moises Caicedo, klaim The Athletic, namun The Seagulls telah menolak pendekatan tim London tersebut karena mereka tidak berminat untuk menjualnya pada bulan ini.

GAMBARAN BESAR

Chelsea berharap untuk menyatukan kembali Caicedo dengan mantan pelatihnya Graham Potter, tetapi tawaran penawaran mereka jauh di bawah valuasi Brighton.

LEBIH JAUH...

Klub penghuni Stamford Bridge itu ingin memperkuat lini tengah mereka di bursa transfer musim dingin, terlebih setelah hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir. Mereka, setidaknya, bersiap untuk merekrut bintang muda lainnya dengan pemain seperti Noni Madueke akan bergabung dari PSV dalam kesepakatan senilai £30,5 juta ($38 juta).

BERIKUTNYA BUAT CHELSEA?

Tim arahan Potter beraksi lagi pada Sabtu (21/1) malam WIB ketika mereka menghadapi Liverpool di Anfield.