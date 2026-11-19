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Gelandang Watford asal Italia, Edoardo Bove, bermimpi bisa kembali bermain di Italia, tetapi hanya untuk dua klub yang pernah dibelanya: Roma dan Fiorentina.

Hal itu ditegaskan agennya, Diego Tavano, kepada Radio Sportiva: "Saya berharap Watford hanya menjadi sebuah persinggahan yang sangat indah. Saya sangat menghormati klub milik presiden Pozzo dan berterima kasih kepadanya karena telah memberi kami kesempatan besar untuk kembali ke sepakbola di level yang berarti. Championship adalah kompetisi yang sulit. Dari segi intensitas, levelnya hampir setara dengan Premier League, liga yang diimpikan Edo untuk ditaklukkan. Lalu, jika ada perubahan regulasi di Italia, mungkin kepulangan yang luar biasa dan menjadi impian ke Roma atau Fiorentina bisa terjadi. Pasti ke salah satu dari dua klub itu, bukan klub lain".

Kemungkinan Bove kembali bergantung pada perubahan aturan Italia mengenai izin untuk berolahraga, sesuatu yang saat ini sulit dibayangkan.

Pada 1 Desember 2024, dalam pertandingan Fiorentina melawan Inter, ia mengalami henti jantung dan dilarikan ke Rumah Sakit Careggi, tempat ia dirawat di unit perawatan intensif. Setelah menjalani operasi pemasangan defibrilator jantung subkutan, Bove diperbolehkan pulang pada 14 Desember.

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Pada akhir musim, ia kembali ke Roma setelah masa peminjamannya berakhir. Pada 17 Januari 2026, ia dan Roma sepakat mengakhiri kontrak setelah ia tidak dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani aktivitas olahraga kompetitif di Italia.

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Karena itu, pada 21 Januari 2026, Bove menandatangani kontrak dengan Watford hingga Juni 2031. Klub divisi kedua Inggris itu dimiliki keluarga Pozzo, seperti halnya Udinese. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 18 penampilan di Inggris dan mencetak satu gol ke gawang Wrexham pada 17 Maret lalu.

Sementara itu, sebuah film dokumenter tentang kisah Bove berjudul "In un battito" telah dirilis.

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Pada Januari, penjadwalan pembahasan ketentuan terkait undang-undang yang menyandang namanya diharapkan berlangsung. Prosesnya sudah terlalu lama terhenti karena kekurangan dana.

Sahabat dekatnya, Flavio Cobolli, menangis dalam konferensi pers setelah kalah dari petenis Amerika Serikat, Tiafoe, di turnamen Finals di Turin.