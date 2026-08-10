Taruhan Yaissle keluar dari perhitungan Al Ahly dan mendekat ke klub ini

Gelandang Al Ahli Saudi, pemain asal Prancis Enzo Millot, hampir dipastikan hengkang dari skuad "Al Raqi" selama periode transfer musim panas saat ini, setelah dirinya keluar dari rencana tim untuk musim baru, meski sempat menjadi salah satu andalan pelatih sebelumnya, Matthias Jaissle.

Menurut surat kabar Saudi "Al Riyadiah", manajemen klub Al Diriyah telah mencapai kesepakatan dengan pihak Al Ahli mengenai kepindahan Millot ke skuad tim yang baru promosi ke Roshn League tersebut, dengan status pinjaman hingga akhir musim baru.

Millot bergabung dengan Al Ahli pada awal musim lalu setelah datang dari klub Jerman, Stuttgart, setelah Jaissle bersikeras merekrutnya. Pelatih asal Jerman itu menilai pemain Prancis tersebut sebagai tambahan penting bagi lini tengah tim serta mampu menerjemahkan ide-ide taktiknya.

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Namun kepergian Jaissle dan berubahnya bentuk persaingan di lini tengah Al Ahli turut membuat peluang Millot menurun, terutama setelah manajemen klub bergerak memperkuat tim dengan gelandang istimewa Eduard Spertsyan, yang menjadi salah satu opsi utama yang diharapkan dalam perhitungan tim pelatih.









Millot pun menghadapi persaingan ketat untuk posisinya, di tengah adanya lebih dari satu pilihan dalam skuad Al Ahli. Hal itu mendorong manajemen untuk menyetujui kepergiannya secara sementara demi memperoleh peluang bermain yang lebih besar bersama Al Diriyah, ketimbang bertahan di bangku cadangan.

Petualangan di Al Diriyah diharapkan memberi pemain asal Prancis itu kesempatan untuk membuktikan diri kembali di Roshn League, sementara Al Ahli melalui skema peminjaman ini berupaya mengelola skuadnya dengan lebih baik dan memberi Millot ruang lebih besar untuk berkembang, terlebih pemain tersebut masih terikat kontrak dengan "Al Raqi".