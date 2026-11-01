Barcelona tengah mencari bek tengah kidal, yang memiliki kekuatan fisik besar dan kemampuan baik dalam mengolah bola, untuk menjadi pengganti sejati bagi Gerard Martin.

Hansi Flick, pelatih Barcelona, terus memanggil Alex Campos ke pertandingan tim utama, sementara Hafiz Gariba memaksakan dirinya dengan kuat melalui penampilan-penampilan besar bersama Barcelona Atletic.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa opsi-opsi yang tersedia bagi tim pelatih tim utama semakin bertambah dengan penampilan mencolok Sergi Mayans, yang berusia 17 tahun, dan dianggap sebagai bek tengah kidal terkuat di akademi La Masia.

Menghadapi Arnedo, pelatih Juliano Belletti memberikan kepercayaannya kepada Mayans, yang menjalani pertandingan pertamanya sebagai pemain inti, dan mampu tampil selama 90 menit penuh. Mayans merupakan salah satu talenta paling menonjol yang menarik perhatian selama masa persiapan musim, tetapi cedera keseleo pergelangan kaki yang tak menguntungkan sempat menghentikan perkembangannya untuk sementara.

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL

Pekan lalu, pada laga menghadapi Olot di kandang tuan rumah, bek tengah bertubuh kuat yang tingginya mendekati 1,90 meter itu sudah hadir dalam skuad tim. Pemanggilan Campos dan Guille ke tim utama juga mempercepat penampilan perdananya di divisi dua Spanyol.

Belletti mengandalkan Landry dan Caicedo di kedua posisi bek sayap, sementara Hafiz Gariba dan Sergi Mayans membentuk duet bek tengah. Bek muda asal Catalonia itu berhasil menjalin pemahaman yang sangat baik dengan bek asal Ghana tersebut, dan hanya melakukan sejumlah kesalahan yang terbatas.

Arnedo berhasil mencetak gol melalui serangan sekilas, tetapi Mayans tampil dengan level yang sangat istimewa sepanjang pertandingan.

Mayans, taruhan strategis Barcelona

Meski absen dari pertandingan selama hampir dua bulan, Mayans menampilkan level yang sangat tinggi, baik dalam mengolah bola maupun tanpa bola.

Belletti memberikan penilaian yang sangat positif terhadap penampilan Mayans, dan juga memuji Dani Avila, pemain lain yang mencatatkan penampilan perdananya, setelah pulih dari cedera dan berhasil mendapatkan kesempatan tampil di Stadion Johan.

Pelatih itu berkata, "Mayans adalah pemain yang bekerja sangat keras sebelum cederanya. Kami memiliki kepercayaan besar kepadanya, begitu pula kepada Dani Avila, yang juga baru kembali dari cedera."

Surat kabar Sport sebelumnya memang telah mengisyaratkan bahwa tim pelatih tim cadangan sangat terkesan dengan potensi Mayans selama masa persiapan musim.

Sergi Mayans, bek tengah kidal secara alami

Sergi memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, karena kemampuan fisik dan atletisnya yang luar biasa memberinya keunggulan yang jelas dalam duel satu lawan satu, dan membuatnya lebih mampu memenangkannya dengan mudah dibandingkan dengan yang biasanya terjadi pada bek-bek lulusan akademi La Masia.

Selain kekuatan fisik ini, Sergi memiliki kaki kiri yang bagus, yang memungkinkannya mengeluarkan bola dengan akurat dari belakang, baik melalui umpan-umpan pendek maupun bola-bola panjang.

Mayans bergabung dengan Barcelona dari klub Reus pada musim panas tahun 2018. Tim Benjamin B merupakan persinggahan pertamanya di dalam akademi klub Catalonia itu. Musim ini, Mayans menjalani tahun kesembilannya sebagai pemain di Barcelona, setelah menghabiskan tahun-tahun sebelumnya di dalam sistem klub, dan perkembangannya di seluruh aspek tampak sangat menjanjikan.

Berkat kekuatannya dalam bola-bola udara, kualitasnya dalam membangun serangan dari belakang, serta kemampuan fisiknya menghadapi para penyerang yang paling kuat dan ganas, Mayans dianggap sebagai bek tengah kidal yang memadukan tutupan defensif dengan kreasi serangan, dan memiliki potensi besar yang memungkinkannya melangkah jauh dalam kariernya.

Ia juga sebelumnya telah membela timnas Spanyol di berbagai kelompok usia, dan mendapat kepercayaan besar di dalam Barcelona, berkat potensi yang memungkinkannya menapaki jenjang kelompok usia secara istimewa. Pada awal kariernya, ia bermain di posisi bek sayap, tetapi pertumbuhan fisiknya yang jelas mendorong para pejabat untuk mengambil keputusan bahwa posisi yang paling cocok baginya adalah bek tengah kiri.

Belletti percaya pada kemampuan pemain itu dan ingin membantunya terus berkembang. Di sisi lain, Sergi menyadari bahwa bermain di posisi bek tengah Barcelona menuntutnya untuk terus memperbaiki diri dan bekerja mengembangkan banyak detail teknis dan taktis.

Flick memberikan kesempatan penampilan perdana kepada Brian Farinas menghadapi Alaves, sementara Alex Campos, Guille Victor, dan Ebrima duduk di bangku cadangan, menunggu kesempatan mereka dalam waktu dekat. Adapun kesempatan Sergi Mayans juga akan datang, karena itu hanyalah soal waktu belaka.