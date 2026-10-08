Taruhan Flick: Barcelona Amankan Bintangnya dengan Kontrak Baru

Klub Barcelona mengumumkan pada Kamis malam, perpanjangan kontrak pemainnya, Xavi Espart, hingga musim panas 2030.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa dengan penandatanganan ini, Barcelona memastikan Espart bertahan, dengan peningkatan gaji secara signifikan, serta kenaikan nilai klausul pelepasan dalam kontraknya secara mencolok.

Sebelumnya, Xavi Espart terikat kontrak dengan persyaratan yang terkait dengan tim cadangan, yang berakhir pada tahun 2028, sehingga manajemen ingin bergerak cepat untuk memastikan bertahannya salah satu talenta paling menonjol milik klub.

Langkah ini hadir sebagai penghargaan atas awal musim yang istimewa dari sang pemain pada musim ini, sekaligus menegaskan perkembangan pesat yang dialaminya.

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Espart telah mulai berlatih dan masuk ke dalam atmosfer tim utama di bawah kepemimpinan Flick sejak awal tahun 2026, dan sejak saat itu ia mulai mendapatkan peran yang lebih besar, hingga mewujudkan impiannya tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama di Liga Champions Eropa.

Pada pertengahan Agustus lalu, sang pemain diberitahu bahwa ia telah sepenuhnya menyandang status pemain tim utama, dan ia mendapatkan nomor punggung 12.

Bagi Flick, Espart telah menjadi elemen taktis yang sangat penting berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi. Meskipun ia membuktikan diri di posisi bek kiri dengan kaki yang berlawanan, kemampuannya untuk menampilkan level yang dapat diandalkan di posisi bek kanan dan lini tengah, yang merupakan posisi utamanya sepanjang sebagian besar perjalanan kariernya, memberikan pelatih asal Jerman itu banyak solusi.

Melalui proses ini, Barcelona menegaskan taruhan kuatnya terhadap talenta-talenta muda dan para pemain akademinya, serta memastikan masa kini dan masa depan salah satu elemen paling menjanjikan di dalam skuad tim.



