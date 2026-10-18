Penampilan impresif yang ditunjukkan Gabriel Jesus bersama Barcelona menegaskan bahwa keputusan merekrutnya sudah tepat, setelah striker asal Brasil itu sukses memanfaatkan peluang yang ia dapatkan, hingga melampaui catatan gol Vinicius Junior, bintang Real Madrid, di Liga Spanyol. Dari skuat Los Blancos, hanya Kylian Mbappe yang masih berada di atasnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Deco sukses menuntaskan transfer Gabriel Jesus, yang bergabung ke Barcelona pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas, dalam sebuah kesepakatan kilat yang mengejutkan banyak pihak, sebelum akhirnya pemain tersebut mengejutkan semua orang dengan performa luar biasa dalam seragam klub Catalan itu.

Mantan penyerang Arsenal tersebut menampilkan level permainan yang menonjol dalam laga-laga pertamanya dengan kostum Barcelona, memanfaatkan setiap menit yang diberikan pelatih Hansi Flick. Jesus datang untuk menjadi pelapis Raphinha, serta memberi kompatriotnya kesempatan bernapas saat dibutuhkan, namun ia memanfaatkan cedera Raphinha untuk melangkah satu tingkat lebih maju dan membuktikan kemampuannya memberi nilai tambah bagi tim.

Banyak pihak meragukan kemampuan striker Brasil itu untuk mengembalikan performa terbaiknya, karena cedera-cedera serius yang dideritanya di masa lalu, ditambah penurunan rata-rata produktivitas golnya dalam beberapa musim terakhir. Namun begitu mengenakan seragam Barcelona, ia langsung mencetak gol secara mencolok.

Di tengah awal musim yang fantastis bagi Barcelona, yang telah mencetak 39 gol dalam sembilan giornata pertama, Jesus pun berusaha ikut berkontribusi dalam produktivitas gol tersebut, setelah sejauh ini mengoleksi tiga gol di Liga Spanyol.

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Satu gol setiap 59 menit

Angka-angka mencolok milik Gabriel Jesus mencerminkan betapa ia menyatu dengan gaya pelatih asal Jerman, Hansi Flick, karena striker Brasil itu mencetak satu gol setiap 59 menit.

Dalam tujuh pertandingan yang ia jalani sejak awal musim ini, Jesus melakukan perayaan khasnya yang meniru gerakan menerima panggilan telepon sebanyak empat kali, setelah mencetak tiga gol di Liga Spanyol dan satu gol lainnya pada penampilan pertamanya bersama Barcelona di Liga Champions melawan Feyenoord.

Jesus kembali bersinar saat menghadapi Real Betis, memanfaatkan kesempatan tampil sebagai starter yang diberikan Flick. Ia bermain selama 79 menit dan mencetak gol ketiga klub Catalan itu setelah menerima umpan luar biasa dari Lamine Yamal.

Striker Brasil itu hampir saja mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, andai golnya yang lain tidak dianulir, gol yang juga tercipta setelah umpan istimewa dari pemain bernomor punggung 10 tersebut.

Melampaui Vinicius

Jurnalis Fran Gonzalez, melalui Radio Marca, memuji penampilan yang ditunjukkan striker Brasil itu dengan mengatakan: "Saya pikir angka-angka Gabriel Jesus sudah benar-benar serius, dan saya tidak sedang bercanda. Ia telah mencetak gol di liga lebih banyak daripada Vinicius. Dan satu-satunya pemain Real Madrid yang mencetak gol lebih banyak darinya adalah Mbappe, dengan koleksi tujuh gol."

Ia menambahkan: "Pada musim lalu dan musim sebelumnya, Jesus mencetak tiga gol di Premier League bersama Arsenal, dan ia sudah mencetak tiga gol bersama Barcelona. Kita sedang membicarakan sebuah kesuksesan besar dan transfer yang bagus."

Flick: Dia akan tampil jauh lebih baik

Hansi Flick juga tak lupa memuji Gabriel Jesus usai laga Barcelona melawan Galatasaray di Liga Champions, dengan mengatakan: "Gabriel adalah pemain kelas atas, dan dia akan menampilkan level yang jauh lebih baik dari yang ia tunjukkan sekarang. Saya senang dengan apa yang ia berikan, tetapi saya yakin ia memiliki potensi yang jauh lebih besar, dan itu akan terlihat dalam beberapa pekan dan bulan ke depan."

Striker Brasil itu hanya butuh empat hari untuk menjawab pernyataan pelatihnya secara nyata, setelah melanjutkan ketajamannya di atas lapangan.



