Pemain asal Argentina, Lionel Messi, peraih delapan kali Ballon d'Or, mengakhiri perjalanannya di edisi 2026 penghargaan tersebut di peringkat kelima berkat penampilannya bersama timnas negaranya di Piala Dunia, dalam hasil yang mengembalikan namanya ke daftar pesaing untuk penghargaan individu tertinggi, meski telah berusia 39 tahun dan mendekati akhir perjalanan internasionalnya, sehingga peluang kembalinya ke podium penghargaan individu tetap terbuka walau ia telah menjauh dari sorotan sepakbola Eropa.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa Messi absen dari gala Ballon d'Or yang digelar pada Senin malam di London, setelah ia bertolak ke Oviedo untuk menerima penghargaan Putri Asturias pada hari Jumat, sebelum kembali ke Amerika Serikat untuk tampil bersama Inter Miami menghadapi New York, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnya dengan skor dua gol tanpa balas.

Absennya bintang Argentina itu datang setelah ia pensiun dari permainan internasional pada musim panas ini, karena ia tidak mampu menambahkan Ballon d'Or kesembilan ke dalam rekornya, namun ia meraih pencapaian mencolok dengan menempati peringkat kelima dalam klasemen, berkat penampilannya yang istimewa di Piala Dunia, yang menjadi momen penting dalam perjalanannya bersama timnas Argentina.

Messi tampil dalam turnamen yang kuat, mencetak 8 gol penentu hingga pertandingan final, sebelum timnas negaranya kalah dari Spanyol dengan satu gol tanpa balas setelah waktu tambahan, dalam akhir yang menyakitkan bagi perjalanan internasional yang menyaksikan ia mencetak 126 gol dalam 208 pertandingan mengenakan kostum Argentina.

Meski tidak hadir dalam gala tersebut, Messi mendapatkan tepuk tangan hangat dari penonton di London Palladium ketika namanya muncul dalam sebuah klip video yang menampilkan para peraih penghargaan sebelumnya, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan keberlanjutan popularitas dan kedudukannya di antara bintang-bintang sepakbola paling menonjol sepanjang sejarah.

Statistik Messi tak cukup untuk menyaingi elite Eropa

Nominasi Messi datang meski ia telah menjauh dari persaingan mingguan di liga-liga besar Eropa, karena ia mencetak 40 gol dan menciptakan 27 gol lainnya dalam 41 pertandingan bersama Inter Miami pada periode yang tercakup dalam pemungutan suara, namun bermain di liga Amerika tidak memberinya kehadiran yang sama seperti di hadapan klub-klub elite Eropa.

Dengan mencapai peringkat kelima, Messi menaikkan jumlah partisipasinya dalam nominasi Ballon d'Or menjadi 17 kali, termasuk 14 kali tampil dalam tiga besar, mencatatkan rekor dalam jumlah kehadiran di podium penghargaan, sementara Cristiano Ronaldo mengunggulinya dalam jumlah nominasi dengan total 18 kali.

Dengan terikatnya Messi pada kontrak dengan Inter Miami hingga Desember 2028, pintu masih terbuka bagi kelanjutan perjalanannya di level klub, meskipun peluangnya untuk kembali bersaing meraih Ballon d'Or tampaknya terkait dengan kemampuannya untuk menampilkan musim yang luar biasa yang mengembalikannya ke pusat perhatian dunia.

Sebaliknya, tampaknya era persaingan bersejarah antara Messi dan Ronaldo mendekati akhirnya, setelah duo tersebut mendominasi penghargaan itu, meraih 12 gelar dari total 13 antara tahun 2008 dan 2021, sebelum persaingan beralih ke generasi baru para bintang.

Kontroversi ini muncul pada saat Mbappe menghadapi tekanan setelah kegagalannya memenangkan Ballon d'Or tahun 2026, yang jatuh ke tangan penyerang Inggris Harry Kane, dalam hasil yang berlawanan dengan harapan sebagian pendukung bintang Prancis tersebut