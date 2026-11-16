"Tarian Setan dan Naga": Barcelona Berbalut Warna Hitam dan Lidah Api di Musim Baru

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Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyebutkan bahwa jersey ketiga Barcelona untuk musim 2027-2028 telah terungkap.

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Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa musim belum berakhir, tetapi merek-merek yang memasok perlengkapan tim olahraga sudah mulai bekerja untuk musim mendatang.

Hal ini berlaku untuk Nike dan Barcelona. Gambar pertama desain jersey ketiga yang akan dikenakan Blaugrana selama musim 2027-2028 sudah dipublikasikan, yang diciptakan oleh perusahaan multinasional Amerika tersebut.

Akun X memorabilia1899, yang mengkhususkan diri pada konten jersey tim, mengungkap jersey ketiga yang akan dikenakan Barcelona musim depan.

Jersey hitam ini menampilkan desain mencolok yang memuat lidah api dan percikan bunga api, terinspirasi dari salah satu tradisi rakyat dan budaya paling terkenal di Catalunya: "Correfoc" (balapan api).

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Asal-usul tradisi ini kembali ke abad kedua belas, ketika ia melambangkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, sementara tradisi yang berlaku saat ini kembali ke festival "La Mercè" di Barcelona pada tahun 1978, ketika sekelompok aktivis budaya dan masyarakat ikut serta dalam tarian setan dan naga, berkeliling di jalan-jalan di tengah api dan mesiu.

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Saat ini, para peserta mengenakan kostum setan dan berlari di jalan-jalan serta lapangan kota sambil membawa garpu yang dilengkapi kembang api, dan melepaskan hujan percikan bunga api.

Barcelona sebelumnya pernah mengenakan jersey ketiga berwarna hitam pada musim 2020-2021 ketika merek Jepang Rakuten menjadi sponsor utama.

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Pada waktu itu, jersey tersebut sepenuhnya berwarna hitam, dengan tepian berwarna emas pada lengan, kerah, dan logo klub.

Mimpi buruk jeda internasional mengkhawatirkan Barcelona

Dengan tibanya periode jeda internasional, Hansi Flick, pelatih Barcelona, mendapati dirinya dalam keadaan cemas dan waswas, dan ia punya alasan yang sepenuhnya membenarkan hal itu. Persoalannya bukan hanya soal cedera, melainkan juga tindakan-tindakan yang sulit dipahami, seperti sikap Federasi Sepak Bola Brasil.

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Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona menanti jadwal pertandingan yang rumit hingga akhir tahun, terutama di Stadion Spotify Camp Nou, di mana mereka akan menghadapi Villarreal, Atletico Madrid, dan Manchester City, selain para lawan lainnya.

Pelatih asal Jerman itu kini benar-benar menyadari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh periode jeda internasional terhadap rencana dan programnya.

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Meskipun pelatih Luis de la Fuente membutuhkan sejumlah perubahan untuk menyegarkan penampilan tim selama jeda antara dua babak pertandingan Spanyol melawan Inggris, yang ia lakukan dengan memainkan Pedri dan Fermin, bertahannya pemain yang sangat penting seperti Pau Cubarsi di ruang ganti justru menimbulkan keheranan.

Dan jelas bahwa hal itu bukanlah keputusan teknis. Direktur teknik timnas Spanyol sendiri menjelaskan, usai pertandingan, bahwa pemain Barcelona itu merasakan gangguan otot.

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Pemain tersebut menanti untuk menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin ini di Barcelona, di bawah pengawasan staf medis klub Catalunya tersebut, untuk menentukan apakah ia benar-benar mengalami cedera, serta mengetahui seberapa parah cedera itu.

Cubarsi merupakan pemain inti yang tak tergantikan bagi pelatih Hansi Flick, sekaligus satu-satunya bek, selain Gerard Martin, yang tidak mengalami cedera.

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Ada pemain lain yang akan menjalani pemeriksaan medis, pada hari Senin ini, usai kepulangannya ke Barcelona, yaitu Frenkie de Jong.

Dan setelah beberapa jam dalam keadaan ketidakpastian, timnas Belanda memutuskan untuk mencoret gelandang Barcelona itu dari daftarnya, hingga ia menjalani pemeriksaan oleh staf medis klub, karena ia mengalami sejumlah rasa sakit di punggung.