Target utama Feyenoord membenarkan: 'Saya memang salah satu kandidat utama, tapi...'

Adrie Poldervaart masih menjadi kandidat serius untuk menjadi pelatih Feyenoord U-21 pada musim panas mendatang, namun untuk saat ini belum ada kesepakatan definitif. Pelatih Quick Boys saat ini tersebut mengonfirmasi kepada Voetbal International pada hari Sabtu bahwa klub asal Rotterdam tersebut sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengisi posisi tersebut.

Feyenoord sedang mencari pelatih baru untuk tim muda mereka, setelah Pascal Bosschaart memutuskan untuk bergabung dengan FC Dordrecht. Di sana, ia akan menjadi asisten pelatih di bawah Dirk Kuijt, sehingga posisi di tim U-21 Feyenoord pun kosong.

Poldervaart mengonfirmasi setelah pertandingan antara Quick Boys dan IJsselmeervogels (2-2) bahwa telah dilakukan pembicaraan dengan Feyenoord, namun ia juga menekankan bahwa negosiasi belum selesai.

“Saya adalah kandidat utama di Feyenoord, namun situasinya adalah ada beberapa kandidat lain,” kata Poldervaart. “Semua belum final. Saya telah menyampaikan pandangan saya, dan ada orang lain yang juga melakukannya.”

Menurut sumber internal, mantan pemain Feyenoord Thomas Buffel juga masuk dalam pertimbangan untuk posisi tersebut di klub asal Rotterdam itu.

Sementara itu, Poldervaart bersama Quick Boys tengah terlibat dalam persaingan gelar yang menegangkan di Divisi Kedua. Pemuncak klasemen seharusnya bisa meraih hasil gemilang dalam laga kandang melawan IJsselmeervogels pada Sabtu lalu, namun akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2.

Jika menang, gelar juara nasional hampir pasti menjadi milik Quick Boys. Namun, karena kehilangan poin, ketegangan tetap terjaga sepenuhnya, mengingat baik De Treffers maupun Hoek hanya tertinggal satu poin.

Poldervaart tampak kecewa karena gagal memanfaatkan kesempatan untuk memastikan gelar juara lebih awal. “Ini adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi. Tim-tim lain pun bisa saja gagal memanfaatkan kesempatan ini. Sayang sekali, karena kami ingin memberikan perayaan yang meriah bagi para pendukung. Pekan depan pasti akan sangat menegangkan.”