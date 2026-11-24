Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Kevin De Bruyne melontarkan kritik tajam dalam konferensi pers pada Senin malam menjelang laga Manchester City melawan Napoli. Gelandang itu sangat kecewa terhadap pers Italia.

De Bruyne, yang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Napoli menyusul ketertarikan serius PSV, mengungkapkan kekesalannya terhadap pers Italia karena, menurutnya, mereka salah menafsirkan wawancara istrinya.

Dalam wawancara dengan majalah Belgia NINA, istrinya mengatakan bahwa De Bruyne menjalani kehidupan yang sangat terbatas di Napoli, bahwa keadaan itu tidak menyenangkan baginya, dan bahwa mereka semakin sering saling mengatakan ingin tinggal di Limburg, Belgia.

Menurut De Bruyne, pernyataan itu di Italia diambil di luar konteks dan dikaitkan dengan rumor transfer, sehingga ia mendapat kritik dari pendukung Napoli.

Iklan Iklan

“Saya terganggu oleh rumor yang muncul setelah wawancara dengan istri saya, yang tidak dibaca dengan benar oleh siapa pun. Pers di Italia yang memulai kegaduhan ini,” katanya mengawali.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 PSV Tonton

“Jika kalian membaca seluruh artikelnya, sesuatu yang tidak dilakukan seorang pun di antara kalian, kalian akan memahami maksudnya. Kata-katanya telah disalahartikan.”

“Saya sedang berada di Belgia (bersama tim nasional, red.) ketika muncul komentar-komentar buruk yang ditujukan kepada istri dan keluarga saya. Saya melihat foto-foto rumah saya di surat kabar dan media; itu benar-benar tidak bisa diterima,” lanjutnya.

Iklan

“Kalian tidak tahu kehidupan pribadi saya. Kalian tidak berhak berkomentar atau berbicara tentang kehidupan pribadi saya. Itu situasi yang tidak menyenangkan dan membuat saya serta istri saya stres,” tutupnya.

Pada Selasa malam, De Bruyne akan membela Napoli menghadapi mantan klubnya, Manchester City. Pertandingan dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan di Ziggo Sport.

Iklan

Laga melawan Manchester City bisa saja menjadi salah satu pertandingan terakhir De Bruyne. Ia telah mencapai kesepakatan pribadi dengan PSV untuk kontrak dua tahun dan kini menunggu kesepakatan antarklub.