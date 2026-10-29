Sejumlah klub besar Eropa berlomba-lomba memantau talenta asal Swedia, Oliver Månsson, gelandang IFK Göteborg berusia 17 tahun, yang menarik perhatian berkat penampilannya di Liga Swedia, sementara sang pemain mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari pindah ke Barcelona.

Menurut surat kabar Swedia "Aftonbladet", Manchester United, Roma, Freiburg, Leicester City, dan Watford mengirimkan pemandu bakat untuk memantau Månsson, selama pertandingan Göteborg melawan Djurgården yang berakhir imbang 1-1, sehingga sang pemain kembali menegaskan bahwa ia adalah salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Skandinavia.

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Månsson mengatakan kepada surat kabar Swedia tersebut: "Sangat menyenangkan melihat klub-klub ini hadir di sini. Jika mereka datang untuk menyaksikan saya, itu berarti saya melakukan hal yang benar, tetapi saya fokus pada masa kini."

Meski banyak klub tertarik dengan jasanya, pemain muda itu tidak menyembunyikan preferensinya terhadap Barcelona, karena ia berkata dalam sebuah wawancara sebelumnya: "Bagi saya, pilihannya selalu Barcelona."

Månsson juga menyebutkan bahwa klub Catalan itu adalah tim favorit keluarganya pula, dan ia menjawab sambil tertawa atas pertanyaan mengenai harapannya menerima telepon dari Barcelona: "Ya, tepat sekali."

Potensi sang pemain tampak begitu besar, hingga manajemen Göteborg berharap klub bisa memperoleh bayaran rekor seandainya ia hengkang.

Menurut laporan tersebut, Jesper Jansson, pejabat olahraga di klub Swedia itu, menilai nilai kesepakatan potensial bisa melampaui sekitar 9 juta euro, nilai yang dibayarkan Brighton untuk merekrut Malick Yalcouyé pada 2024. Meski demikian, hingga kini belum ada tawaran resmi untuk merekrut sang pemain.

60 Talenta Terbaik

Månsson juga mendapat pengakuan internasional, setelah surat kabar Inggris "The Guardian" memasukkannya ke dalam daftar yang berisi 60 talenta muda terbaik di dunia kelahiran 2009.

Pemain Swedia ini unggul dalam kemampuannya bermain di posisi gelandang bertahan, atau gelandang jangkar, di samping kecerdasan taktiknya, kualitas umpan-umpannya, dan kemampuannya membaca permainan dengan baik, selain kepribadian dan kemampuannya memikul tanggung jawab meski usianya masih muda.

Månsson naik ke tim utama Göteborg pada Maret 2026, dan terikat kontrak dengan klub hingga 2028.

Meski minat terhadap pemain itu kian meningkat, Barcelona hingga kini belum muncul di antara klub-klub yang mengirimkan pemandu bakat untuk memantaunya, menurut informasi yang dipublikasikan di Swedia. Namun keinginan Månsson sudah jelas, karena ia berharap bisa pindah ke klub Catalan itu di masa depan.