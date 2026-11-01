Klub Chelsea menanyakan status bintang Barcelona asal Prancis, Jules Kounde, yang hanya tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan saja musim ini.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Kounde telah kehilangan sebagian besar peran menonjol yang dulu ia mainkan, dan kini dituntut untuk bersaing memperebutkan tempat di posisi bek kanan.

Penempatan ulang Eric Garcia di posisi ini, ditambah kemunculan Xavi Espart, serta pemantauan Barcelona terhadap beberapa bek kanan untuk merekrut salah satunya, telah menempatkan Kounde dalam situasi sulit.

Pakar bursa transfer, Matteo Moretto, berbicara tentang situasi Kounde, menjelaskan dalam pernyataannya melalui jaringan DAZN bahwa Chelsea merupakan salah satu klub yang paling tertarik untuk mendatangkan Kounde.

Moretto menjelaskan, "Ada klub di Liga Primer Inggris, secara khusus, yang sudah mulai mempelajari angka-angka dan menanyakan kemungkinan merampungkan kesepakatan, untuk mengetahui apakah perekrutannya memungkinkan dari sisi finansial, dan klub itu adalah Chelsea."

Ini bukan kali pertama Chelsea berusaha mendapatkan jasa bek Prancis tersebut; klub itu menunjukkan ketertarikannya untuk mendatangkannya pada 2022, sebelum Barcelona berhasil memenangi persaingan dan mengunggulinya, dengan merekrut sang pemain dari Sevilla seharga 60 juta euro.

Bayern Munich juga menunjukkan ketertarikannya terhadap situasi bek Prancis itu selama bursa transfer musim panas, dan mungkin akan kembali mencoba mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin.

Moretto juga mengisyaratkan bahwa potensi kepergian Kounde dapat memberikan klub Katalan itu sumber daya finansial yang membantu mereka memperkuat posisi lain dalam skuad.

Ia menuturkan, "Kounde bisa menjadi salah satu pemain yang dapat memberikan Barcelona keuntungan finansial dari penjualannya, mungkin untuk merekrut seorang penyerang murni atau bek kanan lain."

Jika pada akhirnya Kounde pergi, Barcelona harus mempelajari cara menutupi kepergiannya. Di antara nama-nama yang muncul dalam daftar ketertarikan klub Katalan tersebut adalah Pedro Porro, pemain Tottenham.

Dengan demikian, tampaknya masa depan Kounde akan menjadi salah satu berkas yang layak diikuti selama beberapa bulan mendatang. Bek Prancis itu terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2030, dan masih memiliki banyak waktu untuk mengembalikan peran menonjol yang telah ia hilangkan, namun ketertarikan Chelsea terhadapnya kembali membawanya ke sorotan bursa transfer, dengan Pedro Porro sebagai opsi kuat untuk menutupi kepergiannya.