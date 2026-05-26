Target FC Barcelona ingin hengkang; harga yang diminta mencapai 150 juta

Menurut laporan media Argentina dan Spanyol, Atlético Madrid dilaporkan telah menerima kabar dari Julián Álvarez bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dan berencana untuk pindah klub.

Penyerang berusia 26 tahun ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2030 di Madrid. Pemain asal Argentina ini menjadi incaran konkret beberapa klub top Eropa, termasuk Arsenal dan FC Barcelona.

Menurut Marca yang biasanya memiliki informasi akurat, sepertinya Atlético ingin mengambil langkah aman dengan menawarkan gaji sebesar sepuluh juta euro kepada Álvarez. Gaji ini terdiri dari sembilan juta euro sebagai gaji pokok dan dapat meningkat hingga sepuluh juta euro per tahun melalui bonus.

Kini, Marca dan media Argentina melaporkan bahwa sang penyerang telah menolak tawaran tersebut. Menurut mereka, pemain dan agennya, Fernando Hidalgo, tertarik untuk pindah ke FC Barcelona.

Namun, tampaknya klub Catalan tersebut tidak dapat memenuhi harga yang diminta oleh klub Madrid. Kabarnya, Atlético menginginkan 150 juta euro, sementara Barça tidak memiliki sumber daya keuangan untuk mentransfer jumlah tersebut ke ibu kota Spanyol. Klub tersebut dilaporkan hanya memiliki 100 juta euro untuk Álvarez.

Kepergiannya pada musim panas mendatang belum pasti. Álvarez masih terikat kontrak dengan Atlético hingga pertengahan 2030, sementara pelatih Diego Simeone ingin mempertahankan sang penyerang dalam upayanya meraih gelar juara.

Paris Saint-Germain tampaknya juga tertarik pada Álvarez, namun belum ikut campur dalam persaingan dengan klub-klub lain seperti Barcelona, yang memandang penyerang tersebut sebagai pengganti Robert Lewandowski.