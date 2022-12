Target Chelsea & Real Madrid Rafael Leao Isyaratkan Perpanjang Kontrak Di AC Milan

Kontrak bintang Portugal itu sejatinya baru berakhir pada musim panas 2024, namun namanya kini dikaitkan dengan Chelsea dan Real Madrid.

Leao dibidik klub mapan Eropa

Buka kemungkinan bertahan di Milan

Kontraknya sendiri baru berakhir pada Juni 2024

APA YANG TERJADI?

Desas-desus tentang kepindahan Rafael Leao dari San Siro telah beredar sejak musim panas kemarin, sebagaimana Chelsea waktu itu tidak dapat mencapai kesepakatan setelah gagal memenuhi harga yang diminta AC Milan.

Namun, seusai Rossoneri mengunggah kompilasi di Twitter tentang gol-gol terbaik Leao dalam seragam merah dan hitam, bintang muda Portugal itu menanggapi dengan menulis "More to come".

More to come ❤️🖤🫡 https://t.co/Q5aXTTw2s7 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) December 5, 2022

GAMBARAN BESAR

Unggahan Leao di media sosial muncul setelah pelatih Stefano Pioli mengungkapkan bahwa dia mengharapkan pemain depan itu menandatangani kontrak baru dengan Milan.

Sosok berusia 23 tahun itu sudah mencetak tujuh gol dan enam assist di semua kompetisi pada 2022/23 dan saat ini merupakan salah satu properti terpanas di Eropa.

Jika Milan berhasil mengikatnya untuk jangka waktu lama, itu akan menjadi 'kudeta' nyata bagi tim Italia tersebut.

BERIKUTNYA BUAT LEAO?

Selagi rumor kontrak baru terus beredar, Leao akan fokus pada urusan internasional di Piala Dunia di Qatar, dengan Portugal akan menghadapi Swiss di babak 16 besar pada Rabu (7/12) dini hari WIB.