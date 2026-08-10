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Target Barcelona dan Arsenal Selangkah Menuju Atletico Madrid

Transfers
Atletico Madrid
Arsenal
Barcelona
C. Romero
LaLiga
Premier League
Tottenham Hotspur
Spanyol
Inggris
Argentina

Tidak ada tempat untuk pengkhianatan

Klub Atletico Madrid semakin dekat untuk menyelesaikan transfer salah satu target Barcelona pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jaringan "X": "Cristian Romero berada di ambang bergabung dengan Atletico Madrid. Kesepakatan sudah dekat, di mana tawaran baru akan segera dikirim ke Tottenham".

Ia menambahkan: "Romero telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Atletico, dan pembicaraan antara kedua klub memasuki tahap-tahap akhirnya".

Ia melanjutkan: "Tottenham sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjual Romero ke tetangganya, Arsenal. Sementara itu, Barcelona terus berfokus pada kesepakatan Rodri, dan belum ada tawaran apa pun untuk merekrut bek Tottenham hingga saat ini".

Perlu diingat bahwa sejumlah laporan menegaskan Romero merupakan salah satu opsi Barcelona untuk memperkuat lini pertahanan, setelah kepindahan Ronald Araujo ke skuad Liverpool dengan status pinjaman pada musim panas ini.

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