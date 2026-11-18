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Beberapa hari sebelum Piala Dunia U-17 dimulai, timnas Ekuador dan seluruh klub besar Eropa menerima kabar mengejutkan: kapten muda mereka absen dari turnamen.

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Pemain muda berbakat asal Ekuador, Deinner Ordóñez, yang sempat menjadi incaran Barcelona, mengalami pukulan besar setelah secara tak terduga mundur dari skuad timnas Ekuador U-17 untuk Piala Dunia akibat cedera, seperti dilaporkan harian Spanyol, "Sport".

Deinner Ordóñez merupakan salah satu talenta yang sedang naik daun dari akademi Independiente del Valle, yang dalam beberapa tahun terakhir mengukuhkan diri sebagai salah satu akademi terbaik di Amerika Selatan dan telah melahirkan banyak bintang besar.

Bek kanan berusia 17 tahun ini memiliki atribut fisik yang luar biasa dengan tinggi badan 1,88 meter, ditambah kemampuan olah bola yang tinggi. Ia menonjol berkat umpan-umpannya yang akurat serta jiwa kepemimpinannya di lapangan.

Ordóñez menjabat sebagai kapten timnas Ekuador U-17 dan diprediksi menjadi salah satu bintang Piala Dunia U-17, yang akan dimulai Kamis mendatang di Qatar dan berlangsung hingga 13 Desember.

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Namun, Federasi Sepak Bola Ekuador mengumumkan absennya sang bek karena cedera tanpa merinci jenis cederanya, sehingga menambah ketidakpastian soal lamanya ia absen dan kapan ia akan kembali merumput.

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Ordóñez menjadi sorotan seluruh klub besar Eropa, termasuk Barcelona, yang sangat aktif memantau pasar Amerika Selatan demi mencari talenta muda yang mampu menjadi tumpuan masa depan.

Postur tubuhnya yang kokoh, kecepatan, serta kekuatannya dalam duel menjadikannya bek modern yang menjanjikan, sangat sesuai dengan kriteria yang dicari staf pelatih Barcelona untuk lini jantung pertahanan.

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Akan tetapi, Chelsea lebih dulu menuntaskan transfer tersebut. Klub Inggris itu mencapai kesepakatan dengan Independiente del Valle pada November lalu, ketika sang pemain baru berusia 16 tahun.

Rencana kariernya menyebutkan bahwa begitu ia genap berusia 18 tahun, yang akan terjadi pada Oktober tahun depan, ia akan pindah ke Eropa, yakni pada bursa transfer musim dingin 2028.

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Saat itu, manajemen olahraga Chelsea akan memutuskan jalur terbaik baginya: memasukkannya ke akademi muda Chelsea atau mengirimnya untuk menimba pengalaman bersama klub satelit mereka, Racing Strasbourg, di Liga Prancis.

Mengingat situasi di Chelsea yang belum stabil dan ketiadaan strategi olahraga yang jelas, karena seluruh aset klub sedang dijual, para pelatih klub-klub Eropa lainnya menunjukkan minat besar untuk menyaksikan Deinner Ordóñez di turnamen besar seperti Piala Dunia U-17.

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Bek yang sejak dulu dikenal sangat berbakat ini juga memiliki pengalaman yang banyak, bahkan bersama tim U-20, tempat ia melakoni debut saat baru berusia 15 tahun, sebuah catatan yang menunjukkan besarnya bakat dini yang ia miliki.

Ia merupakan pemain Ekuador ketiga yang bergabung dengan Chelsea dalam beberapa tahun terakhir, setelah Moisés Caicedo, yang diboyong dari Brighton dengan nilai 116 juta euro pada 2023, dan Kendry Páez, talenta menjanjikan lainnya yang juga pernah diincar Barcelona.

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Páez menghadapi masa depan yang tidak pasti di usia 19 tahun. Setelah sempat bermain di Racing Strasbourg dan menjalani masa peminjaman yang tidak berjalan mulus di River Plate, kini ia bermain untuk tim U-21 Chelsea dan bisa saja menemukan klub baru pada Januari, setelah Celtic, Birmingham City, dan Blackburn Rovers menyatakan minat untuk merekrutnya.

Deinner Ordóñez adalah pemain dengan potensi luar biasa dan memiliki modal untuk menjadi salah satu bek terbaik di generasinya, mengikuti jejak kompatriotnya, Willian Pacho, yang dibawa Luis Enrique meraih dua gelar Liga Champions, serta Piero Hincapié, yang kini bermain untuk Arsenal di bawah asuhan Arteta.

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Keduanya sama-sama meniti karier di tim muda Independiente del Valle, sehingga semua pihak menantikan kembalinya Ordóñez secepatnya untuk melanjutkan kisah sukses pemain Ekuador di Eropa.