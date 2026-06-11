Target Ajax, Viktor Tsygankov, mengambil langkah yang sangat jelas untuk meninggalkan Girona

Viktor Tsygankov ingin segera meninggalkan Girona. Hal itu disampaikan pemain sayap berusia 28 tahun asal Ukraina tersebut melalui surat kepada klub yang baru saja terdegradasi dari La Liga itu, demikian dilaporkan AS pada Kamis.

FUTURO NEXO Football Agency, agen yang mewakili Tsygankov, telah menyusun surat resmi bersama sang penyerang untuk Girona. Dalam surat tersebut, ia meminta klubnya untuk mempertimbangkan tawaran-tawaran yang masuk, sehingga ia dapat hengkang.

Tsygankov masih terikat kontrak satu tahun lagi dengan Girona, tetapi sama sekali tidak tertarik bermain di LaLiga2. Pemain yang telah 67 kali membela timnas ini berharap dapat menemukan klub baru yang lebih sesuai dengan statusnya pada musim panas ini.

Menurut surat kabar olahraga tersebut, Tsygankov tidak berencana mogok dan tidak meminta Girona untuk mengakhiri kontraknya. Ia terutama berharap mendapatkan kerja sama yang lancar setelah lebih dari tiga tahun setia membela klub tersebut.

Tsygankov dikaitkan dengan Ajax, Trabzonspor, dan beberapa klub LaLiga dalam beberapa pekan terakhir. Pemain kidal ini sangat menikmati waktunya di Spanyol.

Namun, pelatih Ajax Míchel mungkin bisa memainkan peran penting dengan membujuk Tsygankov untuk memulai petualangan di Johan Cruijff ArenA.

Di Girona, catatan kariernya tampaknya akan berakhir dengan 119 pertandingan resmi, 20 gol, dan 23 assist. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Tsygankov saat ini mencapai 15 juta euro.